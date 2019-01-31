Sarp Sınır Kapısı'nda elektrik kesintisi
Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak31 Ocak 2019 Perşembe 09:25
ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın fiziki alanının yıkılıp yeniden yapılandırılması projesi kapsamında teknik olarak uygun hale getirilen yolcu salonları ve yaya koridorlarının enerji ve sistem deplaseleri için bugün 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi.
Açıklamada, kesinti sebebiyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacağı kaydedildi.
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