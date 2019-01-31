Sarp Sınır Kapısı'nda elektrik kesintisi Kesinti nedeniyle saat 10.00-18.00 arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacak

ARTVİN (AA) - Sarp Sınır Kapısı'nda bugün 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın fiziki alanının yıkılıp yeniden yapılandırılması projesi kapsamında teknik olarak uygun hale getirilen yolcu salonları ve yaya koridorlarının enerji ve sistem deplaseleri için bugün 8 saatlik kesinti yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, kesinti sebebiyle 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yolcu ve araç giriş çıkışı yapılamayacağı kaydedildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.