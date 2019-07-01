Sarnıç Han Ağustos’ta tamam

Körfez’de bir önceki dönem yapımına başlanan ve tamamlanmamış projeler kapsamında olan Sarnıç Han Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacak

Körfez Belediyesi’nde önceki dönem ihaleleri yapılmış projeler tamamlanarak halkın hizmetine açılması planlanıyor. Bu kapsamda 2016 yılında ihalesi yapılmış olan ve 13 bin 565 metrekarelik alan üzerinde 7 katlı olarak inşa edilen Sarnıç Han’da çalışmalar tamamlanmak üzere. Müteahhit kaynaklı gecikme sonrasında 10 Mayıs 2018’de tekrar ihaleye çıkarılan Sarnıç Han’da çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı.

Dış cephenin tamamlandığı, çevre düzenlemesinde de sona doğru gelindiği Sarnıç Han da bürolar tek tek sahiplerine teslim edilemeye başlandı. Başkan Şener Söğüt de geçtiğimiz gün Sarnıç Han’da incelemelerde bulundu, alanları tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Şener Söğüt, Sarnıç Han’ın kısa süre içerisinde bölge halkına hizmet vermeye başlayacağını belirterek, “Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi projelerinin en kısa sürede tamamlanması adına müteahhit firma yöneticileri ile bir araya geldik ve çalışmaları hızlandırdık. Son rötuşların tamamlanması ile birlikte Sarnıç Han içerisindeki büroların tamamını hak sahiplerine teslim edeceğiz ve onlar da taşınma işlemlerine başlayacak” dedi.