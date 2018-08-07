Şarlatan Adnan Oktar'la ilgili mide bulandıran detaylar! Müşteki: "Oktar iki kız kardeşle aynı anda evlendi, annelerine ise..."

Adnan Oktar grubundan şikayetçi olan H.Ü. inanılmaz iddialarda bulundu. H.Ü., “Adnan Oktar iki kız kardeşle aynı anda evli. Annelerine 'sevgilim' diyor. Başörtüsünün Kuran'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler” dedi.

İKİ ÖZ KARDEŞLE EVLİ

Müşteki H.Ü.’nün itirafları şu şekilde:

Cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikâhı ile almıştır. İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kuran'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların (örneğin cariye olarak aldığı T.B. ve M.G.'nin annelerine de sevgilim diye hitap eder) boyunlarından nabızlarına bakar, flörtöz şekilde onlarla konuşur.

YÜZLERCE KADINLA SÖZDE EVLİ

Kuran'da helal olan evlilik gibi kavramları kesin olarak yasaklamıştır. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de imam nikâhıyla evlenir. Kızlara seni aldım, kabul ettin mi der, yanındaki 2 kişiye de şahit oldunuz mu der, bu şekilde nikâh yapar. Aldığı kişileri de eş olarak değil cariye olarak alır. Evlilikte kendisi için bir sayı sınırı yoktur. Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır.

“KURBAN KESMEYE İNANMAZ”

Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyler. Yayınlar da dâhil olmak üzere sürekli viski ya da votka içer. Yalancı şahitlik Kuran'da yasaklanmasına rağmen sıkça yaptırır. Kurban kesmeye inanmaz. Allah'ın Kuran'da Hz. İbrahim'in Hz. İsmail'i kurban ederek denenmesi olayını 'Aslında Allah Hz. İbrahim'e Hz. İsmail'in sevdiği bir kuzuyu kurban etmesini Allah söyledi, Kuran'da kesilmesi bahsedilen Hz. İsmail değil, onun kuzusudur' der. 'O da Müslümanların geneline farz değildir, sadece o olay için geçerlidir' der.

“AYETLERİ KENDİSİ İÇİN UYGULATIR”

Kuran'da peygambere itaat edilmesiyle ilgili tüm ayetleri kendisi için uygulatır. “Peygambere itaat Allah'a itaattir” ayetleri Adnan Oktar için uygulanır. Kendisine kesin itaat bekler, ona sormadan hiç kimse hiçbir yere gitmez. Herkes ailesine gideceğinde (çoğu kişinin ailesiyle arasını bozup görüşmelerini engellemiştir) işle ilgili bir yere gidileceğinde ya da şehir dışına gideceğinde Adnan Oktar'a sorulur.

Bir şey satın alınacağında da muhakkak Adnan Oktar'dan onay alınır. Kızların (dışarıda çalışan kızlar hariç) tek başına bir yere gitmeleri zaten yasaktır. Dışarıda çalışan kızlar da ailelerine giderken yanlarında şahit denilen en az bir kişiyle giderler. Önemli gördüğü ve kaçma ihtimali olan kızların yanına 2 şahit verip gönderir.

Kaynak: Sabah