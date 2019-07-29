0553 313 94 23

Şarlatan Adnan Oktar hükümeti düşürmekle tehdit etmiş!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede her gün çarpıcı bir detay ortaya çıkıyor. Şüpheli B.K. ifadesinde, Oktar'ın "Eğer bize operasyon yapılırsa bizde hükümeti düşürürüz" dediğini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
Şarlatan Adnan Oktar hükümeti düşürmekle tehdit etmiş!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. İddianame kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli B.K. açıklamalarında ABD'li eski asker ve ajanların iki ay önce operasyon konusunda örgütü uyarısının ardından örgüt içerisinde operasyon yapılacağı konusunun çok konuşulmaya başlandığını anlattı.

Operasyon yapılacağı konusunda her gün uyarıldı

İddianamede yer alan ifadesinde şüpheli B.K., Haziran 2018'de Adnan Oktar'a operasyon yapılacağı konusunun örgüt içinde gündemde olduğunu belirtti. B.K., örgütün siyaset sorumlusu olarak belirttiği örgüt yöneticisi Aylin Atmaca ile ilgili "Aylin Atmaca her gün gelir operasyon yapılacağı hakkında Adnan Oktar'ı uyarırdı" ifadelerini kullandı.

İtirafçı B.K, Aylin Atmaca'nın örgütün siyasi kanadı olduğunu, Ankara'da yaşadığını ve 11 Temmuz 2018 günü Adnan Oktar örgütüne yönelik yapılan operasyonun haberini önceden örgüte duyurduğunu anlattı.

"Operasyon yapılırsa hükümeti düşürürüz"

Şüpheli B.K. ifadesinde, 2018 yılının Haziran ayında yani operasyondan 1 ay öncesinde bir kişinin gelerek Adnan Oktar'a, 'Size operasyon yapılacak, bilginiz olsun' şeklinde sözler söylediğini, Adnan Oktar'ın da bu kişiye 'Eğer bize operasyon yapılırsa bizde hükümeti düşürürüz" dediğini ifade etti.

15 Temmuz ile ilgili skandal sözler

Başkanlık sisteminin gündeme geldiği dönemlerde hükümet ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında tehditler savurduğunu anlatan B.K.; Adnan Oktar'ın Erdoğan için şunları söylediğini kaydetti: "Erdoğan, 15 Temmuz darbesini de başkanlık sistemini Türkiye'ye getirmek için özel olarak planlayıp yaptı. Tayyip Erdoğan'ın devlet düşmanı olup olmadığını bana soruyorlar. Devlet düşmanı olup olmadığını öğrenmek için benden fetva bekliyorlar. Aslında Tayyip Erdoğan'ın kaderi benim elimde, eğer bizim aleyhimize bir hareket yaparsa bunun da karşılığı mutlaka olacak."

Operasyon uyarısı ardından dijital temizlik

Şüpheli B.K.'nin ifadesinde, operasyon yapılacağı bilgisinin edinilmesi ardından dijital bir temizlik yapıldığını, bu talimatın örgüte Didem Ürer tarafından verildiğini ifade etti. Ayrıca Didem Ürer'in koordinasyonunda Serap Akıncıoğlu'nun teknik bilgileri ile birlikte örgütteki tüm dijital materyallerin geçmişine yönelik dijital temizliğin Deniz Tanık tarafından yapıldığını ve örgüt aleyhine delil oluşturulabilmesi muhtemel tüm kısımların silindiğini de anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:39
  1. Ankara
  2. Adnan Oktar
  3. Silahlı Suç Örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giresun'dan Erdoğan'a ilanlı teşekkür
    1. Giresun'dan Erdoğan'a ilanlı teşekkür
    2. İran sınırında 3 bin 540 paket kaçak..
    3. İran'dan İngiltere'ye rest! 'Üçüncü..
    4. TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan..
    5. Antalya'da nemden bunalan sahile akın..
    6. TİKA'dan Hırvatistan'da 4. Tarda..
    7. Başkent EDAŞ, hedeflerini başarıyla..
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. En fazla kaybettiren BES fonları
    10. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    11. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    12. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı..
    13. Başkan Böcek, Tütüncü’yü ağırladı
    14. Kuzey Makedonya’da 79 kaçak mülteci..
    15. En fazla kazandıran BES fonları
    16. BES fonu istatistikleri
    17. Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde..
    18. Masada 3 önemli konu var... Ankara'da..
    19. Üst Klasman Hakemleri sezon öncesi..
    20. Evinde uyuşturucu içiren şahıs..
    21. Çocuklar, Badminton sporuyla daha mutlu
    22. Bu laboratuvar ile 70 milyon dolar..
    23. Akkuyu NGS’nin inşaatı devam eden 1..
    24. Kategorilerine göre en fazla..
    25. Burhaniye’de camiye gelen gençler..
    26. Kategorilerine göre en fazla..
    27. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1..
    28. En fazla kazandıran yatırım fonları
    29. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    30. Özel Sporcular IPC Gençler Dünya..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!