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Adnan Oktar iyice sapıttı! Suçu Erdoğan’a attı

Şarlatan Adnan Oktar ve suç örgütünün sapık zihniyeti her geçen gün tescilleniyor. Son olarak, polisin yönelttiği, “İngiliz derin devleti nereden çıktı?” sorusuna Adnan Oktar’ın, “İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.” cevabını verdiği ortaya çıktı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
Adnan Oktar iyice sapıttı! Suçu Erdoğan’a attı

 yeniakit.com.tr  Şarlatan Adnan Oktar, iyice zıvanadan çıktı. Şizofren taklidi yaparak cezadan yırtmaya çalıştığından mıdır bilinmez, İngiliz derin devleti zırvasını yineleyen Oktar, suçu BaşkanRecep Tayyip Erdoğan’a attı. Oktar, kendisine yönelik yürütülen operasyonun İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth’in ricası üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Adnan Oktar’a polisin yönelttiği sorulardan ve şarlatanın verdiği cevapları yazdı.

İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OPERASYONU MU?

Abdülkadir Selvi, kendisine ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun İngiliz derin devleti tarafından ayarlandığını savunan Oktar ile polis arasında şu diyaloğun geçtiğini aktardı:

- Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

- O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

- İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.”

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:38
  1. İstanbul
  2. Abdülkadir Selvi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Adnan Oktar
  5. 2. elizabeth
  6. İngiliz Derin Devleti

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET35 dk önce
    Buna kargalar güler. İngiltere Mason birini tutuklatır mı?A.Oktara asa gönderen bir hoca daha ortaya çıktı. AkitT.V sizden rica ediyoruz. Bu mehdi kılıklı olan ve devlete kafa tutan şarlatanın haberini lütfen döndürüp döndürüpverin." Bizi tutuklayacakadam daha doğmadı" diye devlete kafa tutuyor. Sol basın bu hocalardan çok memnun. Niye haber yapsınlar ki. Ne güzel işte dinimize zarar veriyorlar. Süleymancılar da, yeni Asyacılar da incelensin. Eskiden belki oy potansiyeli diye düşünülüyordu. Müslümanlardan para toplayıp, Hristiyanlarla iş tutanların oyu batsın.
  • Erhak Erhak 57 dk önce
    Adnanın İngilizleri tanımadığı belli.Kraliçe karda yürür izini belli etmez.Siyasette politikada görünmezlik iksiri yutan bi millettir ingilizler.Doğru dürüst bi yalan bulsaydın adnan
  • YavuzYavuz46 dk önce
    Yahudistanı kim kurdu? İngilizler. Sen kime hizmet ediyorsun adnan? Yahudistana. Masonların ana vatanı neresi adnan? İngiltere. Sen kaç ayar masonsun adnan? 33 ayar. İngiliz graliçesi seni destekliyor adnan. Sen graliçenin adamısın.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz37 dk önce
    i. bu i.
  • CanCan41 dk önce
    Ula Adnan sana ekibi Erdoğan gönderdi.polis ekibi
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