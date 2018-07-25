Adnan Oktar iyice sapıttı! Suçu Erdoğan’a attı

yeniakit.com.tr Şarlatan Adnan Oktar, iyice zıvanadan çıktı. Şizofren taklidi yaparak cezadan yırtmaya çalıştığından mıdır bilinmez, İngiliz derin devleti zırvasını yineleyen Oktar, suçu BaşkanRecep Tayyip Erdoğan’a attı. Oktar, kendisine yönelik yürütülen operasyonun İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth’in ricası üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Adnan Oktar’a polisin yönelttiği sorulardan ve şarlatanın verdiği cevapları yazdı.

İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN OPERASYONU MU?

Abdülkadir Selvi, kendisine ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun İngiliz derin devleti tarafından ayarlandığını savunan Oktar ile polis arasında şu diyaloğun geçtiğini aktardı:

“- Bu operasyonu İngiliz derin devleti yaptırdı diyorsun. Bizim tipimizde İngiliz derin devleti var mı?

Adnan Oktar: Yok, yok.

- O zaman İstanbul Emniyet Müdürümüzde ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızda öyle bir tip var mı?

Adnan Oktar: Yok. Ne münasebet.

- O zaman daha yukarı çıkalım. Cumhurbaşkanımız mı İngiliz derin devleti?

Adnan Oktar: Yok, olur mu? Biz Tayyip Bey’e destek verdik.

- İngiliz derin devleti nereden çıktı?

Adnan Oktar: İngiliz Kraliçesi, Cumhurbaşkanı’na bir ekip gönderdi Adnan Oktar’a operasyon yapın diye rica ettiler.”