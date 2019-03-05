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Şarküteriden çaldıkları etlerle mangal yapan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Anadolu Yakası’nda hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

05 Mart 2019 Salı 10:48
Şarküteriden çaldıkları etlerle mangal yapan hırsızlık çetesi yakayı ele verdi

Anadolu Yakası’nda hırsızlık olaylarına karışan 8 şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



İstanbul Anadolu Yakası’nda iş yerlerinden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin sabah saat 05.00 ile 09.00 aralarında seçtikleri iş yerlerinden hırsızlık yaptığını tespit eden ekipler şüphelilerin eşkallerini belirlemek için iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Hırsızlık olaylarının 4’er kişilik iki grup tarafından gerçekleştirildiğini gören Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri suçüstü yapmak için takibe başladı.



Tuzla’da bulunan bir iş yerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine intikal eden ekipler şüphelilerin araçlarına binerek kaçtığını gördü. Bunun üzerine ekipler şüphelilerin peşine düşerek aracı takip etmeye başladı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler Ümraniye’ye geldiğinde polisin takibinden kurtulmak istedi. Şüphelilerden birinin camdan dışarı silah uzattığını gören ekipler bir olumsuzluk yaşanmaması için aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Ekipler aracın içinde bulunan 8 şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında yaralanan 1 şüpheli ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Gündüz çiçekçi, gece maskeli hırsız



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan Haydar G., Emrah A., Emrah G., Gökhan B., Muammer B., Erkan A., Sezer Y. ve Nedim B.’nin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden çoğunun günlük hayatta çiçek satıcılığı ve kağıt toplayıcılığı yaptığı ancak kurdukları ekiple gece saatlerinde seçtikleri market, lastikçi, şarküteri gibi iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin yakalanmamak için hırsızlık olaylarında kullandıkları ticari araca çalıntı plakalar takarak eylemleri gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 15 farklı hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 1 Milyon liralık vurgun yaptığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin 8’ide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:48
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