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İstihbarat Başkanı açıkladı: Sarkozy, Kaddafi'den 8 milyon dolar aldı!

Libya devrik lideri Muammer Kaddafi'nin İstihbarat Başkanı Abdullah es-Sennusi, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyası için Kaddafi'den 8 milyon dolar aldığını açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:27
İstihbarat Başkanı açıkladı: Sarkozy, Kaddafi'den 8 milyon dolar aldı!

Fransız haber sitesi Mediapart'ın haberine göre, Fransız hakimleri, Libya devrik lideri Muammer Kaddafi'nin istihbarat şefi aynı zamanda kayın biraderi Abdullah es-Sennusi görüştü.

8 milyon dolar yardım almış!

Görüşmede, Sennusi'nin Kaddafi'nin seçim kampanyası için Sarkozy'e 8 milyon dolar yardım yaptığını Fransız hakimlerle paylaştığı aktarıldı.

Kaddafi'nin Sarkozy'e para transferini bizzat kendisinin yönettiğini paylaşan Sennusi'nin, "Sarkozy'nin ödemeler karşılığında Kaddafi'nin uluslararası imajının düzeltilmesi, Kaddafi ve yardımcıları hakkındaki davaların düşmesi, yakalama emirlerinin durdurulması konusunda söz verdiğini" anlattığı belirtildi.

Sarkozy'nin 2007 yılında göreve gelmesinin ardından Kaddafi'yi görkemli bir şekilde ağırladığı bilgisine haberde yer verildi.

Sarkozy yalanlamıştı

Otuz yıllık cumhurbaşkanlığı dönemi hala soruşturulan mali skandallarla lekelenen Sarkozy, geçen yıl mart ayında Kaddafi'den milyonlarca dolar değerinde para aldığını kesin bir dille yalanlayarak, hakkındaki soruşturmayı "zaman kaybı" şeklinde nitelemişti.

Sarkozy, Kaddafi'nin seçim kampanyasına yaptığı yardımın 45 bin dolardan az olduğunu ve bu meblağın "seçim kampanyası bütçesinin çok küçük bir kısmına denk geldiğini" savunmuştu.

Arap Baharı isimli süreçte Libyalı göstericilerin Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklandığı sırada, Nicolas Sarkozy yönetimindeki Fransa, Birleşmiş Milletler kararını beklemeden Libya'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:27
  1. Muammer Kaddafi
  2. Fransa
  3. Abdullah es-Sennusi
  4. Sarkozy
  5. 8 milyon dolar

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