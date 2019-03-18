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Şarköy’e 50 yataklı yeni devlet hastanesi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin açılışı yapıldı.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:08
Şarköy’e 50 yataklı yeni devlet hastanesi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin açılışı yapıldı.


Yeni Şarköy Devlet Hastanesinin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Cengiz Becerir, “Eski Şarköy Devlet Hastanemiz 80 bin acil olmak üzere yılda 170 bin acil hastaya bakıyordu. Birinci basamak bir yoğun bakımı vardı. Tabii ki bu hastane devrini tamamladı. Yeni Şarköy Devlet Hastanemiz, 13 Mart 2017’de yapılan ihaleyle çalışmasına başlandı. Mayıs ayında yer teslimini yaptık. Toplam açık alanı 6 bin 375 metrekare olup, bin 876 metrekarelikte bir tavana oturmakta. Bu gördüğümüz bina toplam 5 kat. Kapalı alanı 8 bin 45 metrekare. İçinde toplam 50 yatak var. 23 tane nitelikli odası bulunmakta. 15 tane de polikliniği bulunmakta. Acilde 3 poliklinik olup, 10 müşahede yatağı ve 550 metrekare de acil alanı mevcut. 5 üniteli diyalizi, 5 yataklı yoğun bakımı, 3 ameliyathanesi, 2 doğumhanesi mevcut. Bu binadaki tüm yataklar, monitörler ve birçok cihaz yeni” diye konuştu.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise, “Eli silah tutmayan bir ordumuz var, sağlık ordusu. Bu ordumuz hemşiresi ile doktoruyla, ameliyathane görevlisi ile hatta eczacısıyla hastanede pek çok işi yapan, her şeyi ile hepimizin her an hizmetinde” dedi.


Daha sonra kurdele kesilerek hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:08
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