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Şarköy’de yollar göle döndü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
Şarköy’de yollar göle döndü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.


Meteorolojinin uyarılarının ardından Şarköy ilçe merkezinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Yağmura yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.


Sıcaktan bunalan bir vatandaşın ise üzerindeki tişörtü çıkarıp yağmurda serinlemesi kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
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