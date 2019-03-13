0553 313 94 23

Sarkma ve kırışıklardan kurtulun

Dermatoloji Uzmanı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
Sarkma ve kırışıklardan kurtulun

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek fokuslu ultrason ile ameliyatsız yüz germe işlemi hakkında bilgiler verdi.


Dr. Ata Nejat Ertek, “Fokuslu Ultrason ile ameliyatsız yüz germe işleminde ses dalgaları kullanılarak sadece bir seansta cildin alt katmanlarındaki kolajen üretiminin tetiklenmesi, ciltte sıkılaşma ve lifting etkisi sağlanır. Cilt elastikiyetinin kaybına bağlı olarak oluşan sarkma ve kırışıklıklar cerrahi bir işlem olmadan giderilmektedir. Uygulama sonrası ilk andan itibaren başlayan etki her geçen gün daha belirginleşir, 3 ayın sonunda maksimum etki ortaya çıkar. Öncesi ve sonrası fotoğraflara baktığınızda bazı çizgilerin işlem biter bitmez azaldığını, çoğu zaman ise yok olduğunu görebiliyorsunuz. Ultrason ile cilt germe ciltte kolajen üretimini uyardığı için sonuçlar uzun süre kalıcılık taşımaktadır” dedi.


Bu cihaz ile yapılan tedavide, ısı enerjisi oluşturan ses dalgaları istenen doku derinliğe odaklanmakta ve cildin üst tabakasına zarar vermeden deri altındaki bağ dokusunda kolajen üretiminin artıran küçük ısı hasarları oluşturmakta olduğunu ifade eden Dr. Ertek, “Fokuslu Ultrason ile yüz ve boyun germe işlemi sırasında hedeflenen uyguma bölgelerinde cildin 3mm ve 4,5 mm altında odaklanmış ultrason dalgaları ulaşır ve kolajen üretimini arttıran ısı hasarları oluşturur. Bu işlem sırasında cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmez. Cilt altında taşıyıcı bağ dokusunun bulunduğu derinliğe ulaşan enerji sayesinde dokuda yeni kolajen yapımı ve güçlü fransiyonel bereleme etkisine bağlı sıkılaşma etkisi meydana gelir zaman içinde cerrahi olmadan “yüz germe” etkisi elde edilir. Yüz cildi ve yüz ovalitesinde kaybı olan çene çizgisinde bozulma ve sarkmaları olan hastalarda yanaklara, gıdı bölgesindeki sarkmayı düzeltmek amacıyla boyuna, kaş kaldırmak amacıyla kaş-alın bölgesine, göz dış ve alt kısımdaki kırışıklıkları azaltmak amacı ile göz çevresine, dekolte bölgesindeki kırışıklıkları düzeltmek amacıyla dekolteye uygulanmaktadır” diye konuştu.


Ultrason ile cilt germe süresinin uygulama yapılan bölgeye göre 30-75 dakika arasında değişmekte olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Tüm yüz ve boyuna yapılan uygulama ortalama 1 saat kadar sürmektedir. Ultrason ile cilt germe tek seanslık bir uygulama olup en erken 6 ay en geç 2 yıl içerisinde tekrarlanabilmektedir. Uygulama sırasında hastalar hissettikleri acıyı genellikle “iğne batması” ya da “elektriklenme” olarak ya da hafif hassasiyet olarak tanımlamaktadır. Uygulama özel odaklı ultrason tekniği ile anesteziye ihtiyaç olmadan yapılabilir. Tedavi ağrısız kişinin sosyal yaşamını etkilemeyecek ve sosyal izolasyon gerektirmeyecek bir tedavi yöntemidir. Uygulama ardından kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilir. Ultrason ile cilt gençleştirme sonrasında ciltte yanık, leke vb. ciddi bir yan etki oluşmaz. Bazı hastalarda birkaç saat sonra normale dönebilecek hafif kızarıklıklar oluşabilir. Bu uygulama için herhangi bir yaş sınırı yoktur. Ancak, yer çekiminin etkilerine maruz kalmış, yıpranmaya başlamış ve ovalitesini yitirmeye başlayan ciltlere uygulanması en doğru yaklaşımdır. 30 yaş üstü kişiler uygulama için ideal hasta grubunu oluşturmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:18
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi ilkokul restore edildi
    1. Tarihi ilkokul restore edildi
    2. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    3. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    4. Cumhuriyet ile yaşıt olan 96’lık nine,..
    5. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    6. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    7. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    8. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    9. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    10. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    11. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    12. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    13. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    14. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    15. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    16. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    17. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    18. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    19. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    20. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    21. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    22. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    23. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    24. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    25. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    26. Çaldığı televizyonu evinde izlerken..
    27. Trabzonspor'da Erzurumspor maçı..
    28. İstikal Marşını güzel okuma yarışması..
    29. Her yerde aranıyorlardı! Yakalandılar...
    30. Ege’den Japonya’ya meyve sebze..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!