Sarkisyan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolar sonucu istifa eden Başbakan Serj Sarkisyan'ın yerine Başbakan birinci Yardımcısı Karapetyan geçici Başbakanlık görevine başladı.23 Nisan 2018 Pazartesi 17:51
Bakanlar kurulunun internet sitesinden yapılan açıklamada “Resmi prosedüre göre başbakan görevlerini yerine getiremezse, başbakan birinci yardımcısı, başbakanın yerini alır.” İfadesi kullanıldı.
Ermenistan'ın Başbakanı Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından Başbakan birinci Yardımcısı Karapetyan geçici Başbakanlık görevine başladı.
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