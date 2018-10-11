Tuba Ergüzel kimdir? Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti? 

İstanbul'da birçok mekanda sahne alan türkücü Tuba Ergüzel Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evinde yaralı olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Tuba Ergüzel hastanede hayatını kaybetti. Şarkıcı Tuba Ergüzel’in intihar ettiği iddia edildi.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alan Tuba Ergüzel'in Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki evine gelen annesi ve yakınları, kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Tuba Ergüzel'i koridorda asılı şekilde bulan aile üyeleri, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç türkücünün yaşadığını belirledi. Ergüzel, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç şarkıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"İntihar ederek hayatına son verdi"

Şarkıcının fotoğraflarını paylaşan Onur Akay, “Daha hayatının baharında olan şarkıcı arkadaşımız Tuba Ergüzel'i kaybettik. 33 yaşında olan özgün müziğin genç sesi Ergüzel, intihar ederek hayatına son verdi ve maalesef bizleri çok üzdü. Hayat dolu bir insan olarak tanıyordum. Yüreği ile herkese sarıldı ama sarılacak bir yürek bulamadı. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.

Tuba Ergüzel kimdir?

Aslen Tuncelili olan Tuba Ergüzel, 1985 yılında dünyaya geldi. Cavit Mürtezaoğlu’ndan şan dersleri alarak müziğe başlamış ve halk müziği ve özgün müzikle ön plana çıkmıştı. 2 yaşındayken İstanbul’a gelen Tuba Ergüzel, eğitim ve öğretimini burada tamamladı. Küçük yaşlardan beri türk halk müziğine oldukça yatkın olması, okul hayatı boyunca tüm müzik faaliyetlerinde bulunmasını ve kendini geliştirmesini sağladı. Tuba Ergüzel, profesyonel müziğe atılmak isteyerek 2005 yılında Cavit Mürtezaoğlu’ndan şan dersi alarak Özgün Türk Halk Müziği ile ön plana çıkmıştır. Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Davut Sulari ve Neşet Ertaş gibi birbirinden değerli ozanları örnek alan Tuba Ergüzel birçok sosyal sorumluluk projesine katılmış ve ödül almıştı.