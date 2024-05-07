Sözde duyar kasan Tarkan apışıp kalacak! Köpeklerin öldürdüğü çocukları da biraz düşün

Şarkıcı Tarkan, belediyelerin sokak hayvanlarına daha vicdani ve mantıklı yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini vurgulayarak, kısırlaştırma ve barınak sayısının artırılması gibi çözümleri önerdi. Tarkan’a “Biraz da başıboş köpekler yüzünden ölen insanlarla empati kursan iyi olmaz mı?” çağrısı yapan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise “Bunu yapmak çok mu zor?” diye sordu. Tezel, Tarkan’ı zor duruma soktuğu yazısında şunları kaydetti:

“Ünlü şarkıcı Tarkan, "Belediyelerin sokak hayvanları konusuna daha vicdani ve mantıklı çözümlerle yaklaşması gerek.

Sokak hayvanları, sistematik kısırlaştırmayla, barınakların artırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Bize katliamlar değil, elimizi kalbimize koyarak bulduğumuz çözümler yakışır. Sokak hayvanları yaşasın!" diye bir açıklama yaptı.

Yaşıyorlar zaten. Her yerde onlara mama veriliyor. Aç kalırlarsa da yaşlı teyzeleri, çocukları yiyorlar!

Ama mantıktan yoksun kişiler başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor!

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Tarkan yukarıdaki açıklamasında da sanki biraz belediyeler köpekleri toplayıp öldüreceklermiş gibi bir algı yaratmıyor değil!

Tarkan gibi her mantıklı insan modern ve vicdanlı çözümden yana.

Başıboş köpeklerin topluca öldürülmesi gibi bir katliam isteyen bir belediye yetkilisi de hatırlamıyorum.

Tarkan'ın açıklaması belediyeleri biraz töhmet altında bırakıyor.

Belediyeler köpekleri barınaklara koymak için toplarken hayvan severler tarafından hedef gösterilebilirler.

Radikal köpek severlerle başıboş köpek karşıtları da kutuplaşmış durumda.

BİRAZ EMPATİ YAP!

Türkiye'de başıboş köpeklerin sayısının artmasının arkasında mama lobisinin olduğunu iddia edenler de var.

Milyonlarca TL'nin sokak hayvanları için harcandığı söyleniyor.

Harcansın buna itirazım yok ama tarlasında soğan toplarken yaşlı bir teyze, okula giderken küçük bir çocuk, köpekler tarafından canlı canlı parçalanıp öldürülmesin!

İnsanlar kaldırımda yürürken köpekler saldırınca korkudan yola çıkıp araçların altında kalmasınlar.

Milenyum çağında çocuklarımız kuduz yüzünden hayatını kaybetmesin.

Tarkan, Almanya'da yaşıyorsun! Orada hiç yaşadığın sokaklarda başıboş köpek sürüleri görüyor musun? Köpekler çocuklara saldırıyor mu?

Sevgili Tarkan biraz da başıboş köpekler yüzünden ölen insanlarla empati kursan iyi olmaz mı? Bunu yapmak çok mu zor?”