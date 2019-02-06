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Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti

İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve eserin dağıtımını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Şarkıcı Mahmut Tuncer beraat etti

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan bir müzisyenin, eserinin melodisini rızası dışında kendi eserinde kullandığı ve eserin dağıtımını yaptığı iddiasıyla haklarında dava açtığı şarkıcı Mahmut Tuncer ve plak yetkilisi Mustafa Özdemir'in beraatine karar verildi.

İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mahmut Tuncer ile taraf avukatları katıldı, plak yetkilisi Mustafa Özdemir duruşmaya gelmedi.

Tuncer, talimat yoluyla daha önce yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek şikayetçinin eserinden faydalanmadığını savundu.

Anonim olan ve melodisi birbirine benzeyen çok sayıda eser bulunduğunu belirten Tuncer, "Ben Bursa çiftetellisi isimli bir anonim eserin melodisinin içerisinde yer alan küçük bir kısmı aldım. Ayrıca kendim buna nota ekleyerek suça konu olan eseri meydana getirdim. Benim eserim şikayetçinin eserinin izinsiz işlenmesi değildir." diye konuştu.

Hakim, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği repertuvarlarında suça konu olan müzik eserinin melodisinin anonim bir esere ait olup olmadığı hususunda belge bulunup bulunmadığına ilişkin TRT Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya yanıt geldiğini bildirdi.

Hakim, yanıtta suça konu olan Mahmut Tuncer'e ait "Ankara" isimli eserin anonim başka eserler ile benzeştiğini ve anonim nitelikte olduğunun bildirildiğini belirtti.

Müşteki avukatı, yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ederek, "TRT Genel Müdürlüğünden gelen yazının dikkate alınmamasını ve atılı suçtan sanıkların cezalandırılmalarını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Mustafa Özdemir'in avukatı ise TRT Genel Müdürlüğünden gelen yazının müvekkilinin savunmasını teyit ettiğini savunarak müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını ifade etti.

Tuncer son olarak, "İtirazlar doğru değildir. Türk Halk Müziği'nde melodisi birbirine benzeyen birçok farklı eser bulunmaktadır. Bu da onlardan birisidir." dedi.

Hakim, müşteki avukatının yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddederek iki sanığın da beraatine karar verdi.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca, müşteki Bilgin Çetin'in eserinin izinsiz kullanıldığına yönelik yaptığı şikayet üzerine Mahmut Tuncer ve çalıştığı Özdemir Plak yetkilisi Mustafa Özdemir hakkında "Manevi veya mali haklara tecavüz" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Müşteki Çetin'in "Cincon" isimli eserini Bornova 1. Noterliğine tescil ettirmek suretiyle eser sahibi olduğu, eserini çeşitli sosyal medya mecralarında umuma arz ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Mahmut Tuncer'in "Ankara" isimli eserinde müştekinin rızası olmadan eseri kullandığı ve eser sahibi olarak müştekinin ismini göstermediği, plak yetkilisinin de bu eserin dağıtımını gerçekleştirerek mali ve manevi haklara tecavüzde bulunulduğu belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, Mahmut Tuncer'e ait olarak geçen "Ankara" isimli eserin melodisinin "Cincon" eserinde kullanılan melodiyle aynı olduğu, her iki eserin tonları ve sözlerinin farklı olduğuna vurgu yapılırken, müştekiye ait "Cincon" isimli eserin şikayete konu eser "Ankara"da kullanıldığı, izinsiz kullanımdan doğan mali ve manevi hakların ihlal edildiği anlatılmıştı.

Tuncer, İzmir 1. Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesinin talimatıyla İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesine ifade vermiş, suçlamaları reddetmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
  1. beraat
  2. Mahmut Tuncer
  3. melodi

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