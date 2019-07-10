Şarkıcı Körler’den Başkan Sever’e ziyaret Şarkıcı Mithat Körler, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyarette bulundu.

Şarkıcı Mithat Körler, Bilecik’in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sever, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Sever, "Bizleri makamımızda ziyarete gelen değerli sanatçımız Mithat Körler, Ali İhsan Sarıçoban, Melih Sarıçoban, Cengiz Uysal’a bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.