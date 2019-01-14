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Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı

Diyarbakır'da yürütülen iki soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün akşam gözaltına alınan Tunç, adliyede ifade verdikten sonra serbest bırakıldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:03
Şarkıcı Ferhat Tunç, serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Ferhat Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Almanya'dan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Tunç hakkında, Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak", Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Tunç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Tunç, adliye çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ayrı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve şu anda serbest kaldığını anlattı.

Tunç, iki hafta önce Almanya'ya giderken herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyerek, "Dün akşam dönüşümde 'Hakkınızda yakalama kararı var, dolayısıyla sizi tutuyoruz.' dediler. Açıkçası hakkımda bir çok açılmış dava ve soruşturmalar var. Hakkımdaki davalardan biri 2 yıla yakın aldığım hapis cezası. Şu anda İstinaf Mahkemesi’nde, ben o kararı bekliyordum. Tam o kararı beklerken bu hafta içinde yakalama kararını biraz sürpriz şekilde karşıladım." dedi.

Yurt dışında yaşamak istemediğini anlatan Tunç, "Sürgünde yaşamak, sürgünde aklanıp paklanmak istemiyorum. Bu ülkeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:03
  1. Bakırköy Adliyesi
  2. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. serbest
  4. Şarkıcı Ferhat Tunç

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