Gözaltına alınan şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi!
Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Şarkıcı Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi.14 Ocak 2019 Pazartesi 10:29
Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Ferhat Tunç, hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi
Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
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