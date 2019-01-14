Gözaltına alınan şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi!

Alınan bilgiye göre, dün akşam tarifeli uçakla Almanya'dan gelen Ferhat Tunç, hakkında, pasaport işlemleri sırasında, Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu tespit edildi.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi

Burada gözaltına alınan Tunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tunç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.