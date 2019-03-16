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Şarkıcı Ferat Üngür'e PKK propagandasından gözaltı

Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı

16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
Şarkıcı Ferat Üngür'e PKK propagandasından gözaltı

DİYARBAKIR (AA) - Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan şarkıcı Ferat Üngür, sosyal medya hesabında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen şarkıcı Ferat Üngür'ün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Üngür, gözaltına alındı.

Bir ses yarışmasında birinci olmasıyla tanınan Üngür'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
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