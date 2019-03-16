Şarkıcı Ferat Üngür, terör propagandasından gözaltına alındı Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alındı.

Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alındı. Katıldığı bir ses yarışmasında birinci olan Ferat Üngür’ün, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis inceleme başlattı. Güvenlik güçleri Üngür’ü bugün katıldığı bir programın çıkışında gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

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