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Şarkıcı Berkay'ın konserinde türban krizi! Küplere bindi

Şarkıcı Berkay konser verdiği mekana türbanlı hayranlarının alınmadığını öğrenince bu duruma çok sinirlendi. Ünlü şarkıcı tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gösterdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:53
Şarkıcı Berkay'ın konserinde türban krizi! Küplere bindi

Çeşme'de bir mekanda sahne alan Berkay, içeriye kapalı oldukları için alınmayan hayranlarının olduğunu öğrenince sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

''AİLEMDE KAPALI CANLARIM VAR''

Instagram hesabının hikaye kısmından konuya tepki gösteren ünlü şarkıcı Berkay Şahin, şunları söyledi: "Benim olduğum yerde türbanlı kardeşlerim beni dinlemezse ben her türlü arızanın kralını çıkarırım! Ayrıca benim en yakın kardeşim dediğim insan türbanlı. Ailemden bir çok kişi kapalı. Hayırdır? Kim neyin hesabını soruyor? Ailemde kapalı canlarım var. Beni bir ömür boyu istedikleri zaman dinlerler nokta."

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 08:53
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