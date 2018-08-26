THY - Trabzon
0553 313 94 23

Berkay Şahin kimdir? Şarkıcı Berkay nereli ve kaç yaşında!

Şarkıcı Berkay olarak tanınan Berkay Şahin kimdir? Şarkıcı Berkay nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Berkay nerede doğdu? İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilenler, İşte Şarkıcı Berkay’ın hayat hikayesi ve Berkay Şahin’in biyografisi...

26 Ağustos 2018 Pazar 12:10
Berkay Şahin kimdir? Şarkıcı Berkay nereli ve kaç yaşında!

Şarkıcı Berkay olarak tanınan Berkay Şahin kimdir? Şarkıcı Berkay nereli ve kaç yaşında? Şarkıcı Berkay nerede doğdu? İşte ünlü şarkıcı hakkında merak edilenler, İşte Şarkıcı Berkay’ın hayat hikayesi ve Berkay Şahin’in biyografisi...

Tam adı Berkay Şahin’dir. 29 Aralık 1981’de Ankara’da doğmuştur. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul’a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı’ ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

Diskografi

Stüdyo albümleri

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

Singlelar

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Kazandığı ödüller

2010 14.İstanbul Fm Altın Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 17.Kral Tv Video Müzik Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

A.G.D Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Türkiye Engelliler Derneği Yılın En’leri En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

38. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist

Taksiciler Günü Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 İstanbul Kültür Üniversitesi Yılın Pop Sanatçısı

2015 5.Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri Yılın En İyi Albümü (Aşk Melekleri)

2016 5.TURKMUSC Ödülleri Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 12:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. berkay şahin annesi
  5. berkay özlem ada şahin
  6. berkay şahin boyu
  7. berkay şahin evlendi
  8. özlem katipoğlu kimdir
  9. özlem ada şahin kimdir
  10. berkay şahin ailesi
  11. berkay şahin asena erkin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bir gün büyük İslam Devleti kurulacak!"
    1. "Bir gün büyük İslam Devleti kurulacak!"
    2. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    3. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    4. “Dinci” diye eleştirilen Ebubekir..
    5. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    6. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    7. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    8. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    9. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    10. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    11. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    12. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    13. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    14. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    15. Kazdığı kuyuya düştü
    16. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    17. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    18. İsrail dünyayı sömürüyor
    19. Migros’ta bozuk et skandalı!
    20. Ehliyet almak için sağlık raporu nasıl..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"