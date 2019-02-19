Şarkı söylemek için değil kan vermek için toplandılar

Dünyaca tanınan Antakya Medeniyetler Korosu, kan, kök hücre ve organ bağışı etkinliği düzenledi. Yoğun kalabalığa sahne olan etkinlikte koro üyeleri bu sefer şarkı söylemek için değil kan vermek için toplandı.

Medeniyetler kenti Hatay’ın neredeyse tüm dünyada şarkı seslendiren müzik ekibi olan Antakya Medeniyet Korosu anlamlı bir etkinliğe imza attı. Antakya Medeniyetler Evi’nde bir araya gelen topluluk, bu sefer şarkı ve türküler için değil kan, kök hücre ve organ bağışı için toplandı. Gerçekleşen etkinlikte Medeniyetler Korosu üyelerinin yanı sıra misafirler ve gazeteciler de kan verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat, böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Özfırat, “Bizler bugün Medeniyetler Korosu ve yanımızda getirdiğimiz misafirlerimiz ile birlikte hem kök hücre hem de kan bağışında bulunduk. Bunun yanında toplumsal duyarlılıkları ile her daim farklarını ortaya koymayı başaran arkadaşlarımız bir diğer önemli husus organ bağışı konusunda da hassasiyetlerini bir kez daha gözler önüne sermişlerdir. Kök hücre kan ve organ bağışı herkesin ihtiyacı olabilecek bir konu. Bugün ülkemizi tehdit eden terör unsurlarına karşı Afrin’de kahramanca görevini icra eden Mehmetçiklerimize veya dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuğa ihtiyaç olabilir. Her daim mazlumun ve ihtiyacı olanların yanında olan bir ülkenin evlatları olarak barış ve kardeşlik şehri Antakya’dan bize yakışır biçimde ihtiyacı olan herkes için imza attığımız ve farkındalık oluşturacağımızı düşündüğümüz etkinliğimizde faydalı olacağımızı umut ediyoruz. Koromuzun üyesi olmasının yanında sağlık personeli olan Meltem Bingöl Altunay kardeşimize böylesine faydalı bir etkinliği gerçekleştirmemiz için bize öncülük ettiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, özverili çalışmalarından dolayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Atmaca ve ekip arkadaşları ile etkinliğimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.