0553 313 94 23

‘Şark Bülbülü’ anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "şark bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses’i vefatının 60.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:09
‘Şark Bülbülü’ anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "şark bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses’i vefatının 60. Yılında bir konserle andı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Kültür Merkezi’nde “Celal Güzelses’i Anma” Diyarbakır Türküleri Konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Celal Güzelses’in ailesinin de katıldığı konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konserde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti sanatçıları Güzelses’in eserlerini seslendirdi. Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden Bedri Ayseli de eşsiz sesiyle geceye renk kattı.



Türel’e teşekkür


Birbirinden güzel Diyarbakır türkülerinin seslendirildiği gecede dinleyenler mest oldu. Başkan Menderes Türel, Güzelses ailesiyle bu önemli organizasyonda birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türel, “Kıymetli dostumuz değerli Sanatçı Bedri Ayseli’nin de burada bu muhteşem eserleri seslendirecek olması bu gecenin benim için çok farklı bir anlam taşımasına vesile olacak” dedi. Gecenin sonunda ise Celal Güzelses’in oğlu Erdem Güzelses, torunu Celal Güzelses ve DİTAV Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nadire İçkale Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e böyle bir gece düzenledikleri için teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:09
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş adamlarıyla bir araya geldi
    1. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş iş..
    2. Elazığ’da Memur-Sen’den Mısır’daki..
    3. Çaldıkları demirleri satarken..
    4. Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara..
    5. İYİ Partili Parlak lokma etkinliğine..
    6. Merkel: "Avrupa Birliği’nin kaderi de..
    7. Puşkin Müzesi Antalya’da açıldı
    8. CHP'nin Şişli adayına "Kürdistan"..
    9. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    10. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    11. Kırsal mahallelerde kumlama..
    12. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    13. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    14. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    16. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    17. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    18. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    19. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    20. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    21. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    22. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    23. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    24. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    25. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    26. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    27. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    28. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    29. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    30. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler