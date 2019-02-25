‘Şark Bülbülü’ anıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1917 yılında tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "şark bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses’i vefatının 60. Yılında bir konserle andı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya Kültür Merkezi’nde “Celal Güzelses’i Anma” Diyarbakır Türküleri Konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Celal Güzelses’in ailesinin de katıldığı konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Konserde, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti sanatçıları Güzelses’in eserlerini seslendirdi. Türk Halk Müziği’nin duayen isimlerinden Bedri Ayseli de eşsiz sesiyle geceye renk kattı.

Türel’e teşekkür

Birbirinden güzel Diyarbakır türkülerinin seslendirildiği gecede dinleyenler mest oldu. Başkan Menderes Türel, Güzelses ailesiyle bu önemli organizasyonda birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türel, “Kıymetli dostumuz değerli Sanatçı Bedri Ayseli’nin de burada bu muhteşem eserleri seslendirecek olması bu gecenin benim için çok farklı bir anlam taşımasına vesile olacak” dedi. Gecenin sonunda ise Celal Güzelses’in oğlu Erdem Güzelses, torunu Celal Güzelses ve DİTAV Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nadire İçkale Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e böyle bir gece düzenledikleri için teşekkür etti.