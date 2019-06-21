0553 313 94 23

Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:45
Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.


Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Murat D. idaresindeki 26 VL 169 plakalı otomobil, dönüşün yasak olduğu yolda dönmek istediği sırada arkasında gelen Umut T’nin kıllandığı şarjlı bisikletle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şarjlı bisiklette bulunan sürücü ile Medine Bayraktar T. ve Cansu T. yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Otomobilde bulunan bir kadın kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olmadı. Kısa süreliğine kapan yol tekrar açıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan Kızılaya kan bağışı
    1. Jandarmadan Kızılaya kan bağışı
    2. Valilikten mülteci açıklaması
    3. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    4. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    5. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    6. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    7. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    8. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    9. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    10. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    11. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    12. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    13. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    14. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    15. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    16. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    17. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    18. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    19. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    20. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    21. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    22. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    23. ESOGÜ cinayetleri davası
    24. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    25. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    26. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    27. Gökhan Meral Samsunspor’da
    28. Kendini TIR’ın önüne attı
    29. Hakkari’de 10 kilo TNT ele geçirildi
    30. Seçimlere sayılı günler kala bomba..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap