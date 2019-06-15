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Şarjı biten drone, polis okulunun bahçesine düştü

Sivil havacılığa ait uçuş belgesi ve ehliyeti olmayan şahsın uçurduğu drone, şarjı bitince, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine düştü.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:07
Şarjı biten drone, polis okulunun bahçesine düştü

Sivas'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine izinsiz uçurulan drone düştü. Hava aracını izinsiz kullanan O.O.(35) hakkında yasal işlem yapıldı.

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde çalışan temizlik işçisi, saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine drone düştüğünü fark edip, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hava aracını O.O'nun izinsiz kullandığını tespit etti.

Bir firmada dış ticaret uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen O.O., bölgede bir inşaat firmasının yaptırdığı villaların fotoğraf ve videosunu çektiği sırada şarjın bitmesi sonucu aracın merkezin bahçesine düştüğünü söyledi. Sivil havacılığa ait uçuş belgesi ve ehliyeti olmadığı ortaya çıkan O.O. hakkında yasal işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:07
  1. Şarjı biten drone
  2. polis okulunun bahçesine düştü
  3. Sivas'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi
  4. Drone

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  • turkturk30 dk önce
    ORASI TURKIYE S...B...TAN BIR OYUNCAK ICIN IZIN ALACAN EHLIYET ALACAN. LAN TURKIYEYI NE HAL ESOKTUNUZ INSANALR ISTEDIKLERI GIBI AGIZ TADIYLA BIROYU NOYNAYAMAYCAK.. EE TABI YUZLERCE INSANI TANKL AEZENLERI SEN CEZAEVIN EAT ODUL GIBI ONALRI BESLE USUTNE PKK PARTI KURDUR MECLISE SOK.. SONRAELINDEKI BUTUN HAINLERI VER BIR TANE ALAMA OLAN INSNALRIN OZEL ZEVKKLERIN EKARISMAK EHLIYET ALDIRMAK LUR. IYI BIR YONETICI OLSAN BAGIMLI OLMASAN O KADAR ULKESI ICIN OLEN OLDURULEN INSANALRIN KATILINI BIR GUZEL ASARSIN CHP HDP SAADET KAPATIRSIN ULKE OLUR CENNET.. AMA O KISILIK O SAHSIYET O CESARET SIZLERDE YOKKK. KOCANIZ KIZAR SONRA

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