Şarjı biten drone, polis okulunun bahçesine düştü Sivil havacılığa ait uçuş belgesi ve ehliyeti olmayan şahsın uçurduğu drone, şarjı bitince, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine düştü.

Sivas'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine izinsiz uçurulan drone düştü. Hava aracını izinsiz kullanan O.O.(35) hakkında yasal işlem yapıldı.



Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde çalışan temizlik işçisi, saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine drone düştüğünü fark edip, yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hava aracını O.O'nun izinsiz kullandığını tespit etti. Bir firmada dış ticaret uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen O.O., bölgede bir inşaat firmasının yaptırdığı villaların fotoğraf ve videosunu çektiği sırada şarjın bitmesi sonucu aracın merkezin bahçesine düştüğünü söyledi. Sivil havacılığa ait uçuş belgesi ve ehliyeti olmadığı ortaya çıkan O.O. hakkında yasal işlem yapıldı.

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