Acılı ezme tarifi

Malzemeler

2 adet domates

2 adet kapya

1 adet acı yeşil sivri biber

2 diş sarımsak

1 adet soğan

6 dal maydanoz

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı isot

1 çay kaşığı tuz

1,5 çay kaşığı kuru nane

Acılı Ezme nasıl yapılır?

Maydanoz hariç bütün diğer malzemeler teker teker robottan çekilir. Robotunuz yoksa ince ince doğrayın. Maydanozu ince kıyın. Taze malzemeleri uygun bir tabağa alın ve kenarda bekletin. Sosu için salçaları, yağı, nar ekşisini, limon suyunu, tuz ve baharatlı güzelce bir kasede karıştırın. Sosu sebzelerin üzerine dökün ve güzelce karıştırın. Sonra servis tabağına alın. Afiyet olsun