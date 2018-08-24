Şarj cihazı elinde patlayan genç hayatını kaybetti

Polis patlamanın neden meydana geldiğinin tespit edilemediğini belirterek söz konusu cihazaın bateri büyüklüğü AA olan Mignons aküsü olduğunu açıkladı. Hamburg’un St.Pauli semtinde içinde büroların olduğu bir binada meydana gelen patlamadan sonra, olaya şahit olan 25 kişiye Kızılhaç tarafından psikolojik yardım yapıldı. Daha önce de Avustralya’nın Sydney kendinde cep telefonunu USB bağlantısı üzerinden şarj etmeye çalışan 28 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetmişti. Genç kadının cesedi bilgisiyar başına kafasında kulaklıkla bulunmuştu. Kadının kulaklarında ve göğsünde yanıklar tespit etilmişti.