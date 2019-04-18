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Sarız’da trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılar kazadan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:19
Sarız’da trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, yaralılar kazadan yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Kemer Mahallesinde iki aracın karıştığı trafik kazasıda 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine Sarız Devlet Hastanesi’nde konuşlu 112 ambulansı, Pınarbaşı’dan 2, Tomarza’dan 2 ve Tufanbeyli’den de destek ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine yaklaşık 10 dakika sonra ulaşan ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarız Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altını alındı.


Yetkililer, Tufanbeyli’den istenen destek ile ilgili olarak, "Türkiye genelinde bir entegrasyon mevcut. Kayseri ve komşu illerimizde meydana gelen vakalara gerek Kayseri olarak biz müdahale ediyoruz gerektiğinde de illerimizden biz yardım talep edebiliyoruz. Bu Bakanlığımızın hastane öncesi acil sağlık entegrasyonunda ulaştığı büyük bir başarıdır" bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:19
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