0553 313 94 23

Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ ile yüzlerce Sarıyerli baharı hep birlikte karşıladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Sarıyerliler ünlü sanatçılarla ‘Bahara Merhaba’ dedi

Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ ile yüzlerce Sarıyerli baharı hep birlikte karşıladı. Sarıyerliler balık ekmek ikramından sonra ünlü sanatçıların verdiği konserlerle doyasıya eğlendi.


Sarıyer Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Bahara Merhaba Konserleri’ yüzlerce Sarıyerliyi bir araya getirdi. Balık ekmek dağıtımıyla başlayan etkinlikte ikramların ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Ayşenur Kolivar, Grup Koliva ve Türk Halk Müziği’nin güçlü ismi Ender Bakır sahne aldı. Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun da kısa bir gösteri yaptığı gecede hep bir ağızdan söylenen şarkılarla keyifli anlar yaşayan Sarıyerliler müziğe doydu.


Konserde şarkılarıyla dinleyicileri coşturan Ayşenur Kolivar, “İnsanlar baharı büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Türkülerle yapmak daha anlamlı. Kendi ürettikleriyle birlikte coşuyor insanlar. Bizim için keyifli bir akşam oldu. Ama tabi bunu söylemesi gereken asıl kişiler seyirciler” dedi.


Bir dizi için sürpriz bir single hazırladıklarının müjdesini veren Koliva Grubunun solisti İlhan Gülten, “Bugün güzel bir konser oldu. Biz de sahnedeyken gerçekten çok eğlendik. Çünkü çok coşkulu, çok enerjik bir kitle vardı karşımızda. Kültürümüze saygı duyan ve eşlik eden bir kitle vardı. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tarz konserler bizim için çok önemli. Müziği bilen ve dinleyen insanları karşınızda görünce daha büyük bir sorumlulukla sahneye çıkıyorsunuz. Onun farkındaydık bugün. Sahneye çıktık şarkılarımızı söyledik. Sahneden indiğimizde de çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bir single şarkımız var. Büyük bir düet. Ama isim vermeyeyim sürprizi bozmak istemiyorum. 10 gün içerisinde dizilerde duymaya başlayacağız. Bir dizi için yaptığımız bir müzik” diye konuştu.


Çıkardığı son single ile çok dinlenen ve sevilen sanatçı Ender Balkır ise, “Sarıyer’i seviyorum çünkü küçük bir Anadolu gibi Sarıyer. İstanbul’dan ayrı ve orada Anadolu’dan gelen insanların sanki Anadolu’daymışsın gibi hissettiğim bir yer. Konseri yaparken de onu hissettim. İnsanların sıcaklığı buram buram Anadolu kokuyor. Zaten Anadolu demek türkü demek. Bu yüzden çok mutluyuz. Gelen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sektör derin nefes aldı
    1. Sektör derin nefes aldı
    2. Kayseri’yi U-17 Türkiye..
    3. Ücretli poşet uygulaması ev..
    4. Tokat'ta FETÖ/PDY operasyonu
    5. 5 yaşındaki Bilal’in feci ölümü
    6. Liseler arası Futsal şampiyonasında..
    7. SUV görünümlü Peugeot Rifter Türkiye’de
    8. İtalyanlar Galata için Türkiye’de
    9. Fuat Akdoğan’dan Ömer Günel’e ağır..
    10. Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve..
    11. Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı
    12. Meteorolojiden zirai don uyarısı
    13. Tellioğlu; “Tutamayacağım sözler..
    14. Cizre’de araç sele kapıldı: 2 kişi..
    15. Galatasaray, filede kupa için sahaya..
    16. Aydın’da uygulanan ‘fahiş doğalgaz..
    17. Ganyan bayiine dalan çocuk sürücü..
    18. Serbest piyasada döviz fiyatları
    19. Beklenen ’212 Fırsat Garajı’..
    20. Ayvalıklı Taekwondocular Bulgaristan..
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Rusya ve Yunanistan S-300 konusunda anlaştı
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Yeni Zelanda saldırganının arkasındaki örgütleri açıkladı!
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
    Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    31 Mart seçimleri neden beka meselesi? Serdar Arseven birer birer açıkladı
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"
    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya sert uyarı! "Yine sizin yüzünüzden Dünya Savaşı çıkacak"