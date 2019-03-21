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Sarıyer’in sembolü “Beyaz Martı” heykeli açıldı

Sarıyer Belediyesi, ilçenin sembolü “Beyaz Martı” heykelinin açılışını yaptı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:18
Sarıyer’in sembolü “Beyaz Martı” heykeli açıldı

Sarıyer Belediyesi, ilçenin sembolü “Beyaz Martı” heykelinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Ben her şekilde kendimi Sarıyer’e feda etmek için hazırım” dedi.


Sarıyer’de ilçenin sembolü “Beyaz Martı” heykelinin açılışı yapıldı. Sabah saatlerinde İstinye’den yola çıkarak ilçeyi turladı. Heykelin açılışına CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Taner Tayfur, Sarıyer Spor Kulübü Müdürü Şeref Ayer, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir buçuk ayda tamamlanan 6 metre uzunluğundaki heykel, coşkulu kalabalığın sloganları eşliğinde açıldı. Heykeli Sarıyer Sporlu çocuklarla açan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Ben her şekilde kendimi Sarıyer’e feda etmek için hazırım. Kendime yol arkadaşı arıyorum bu uğurda” diye konuştu.


“Siyaseti her şeyin önüne koyup duvara toslamaya hiç niyetimiz yok”


Sarıyer’in istatistiklerde en yaşanabilir ilçe seçildiğini söyleyen Başkan Şükrü Genç, “Mikrofonun başına geçince herkes siyaset konuşacağım sanıyor ama biz siyaseti yaşamın içinde konuşuyoruz. Siyaseti her şeyin önüne koyup duvara toslamaya hiç niyetimiz yok. Biz beraber olacağız. İnsanlara hangi siyasi partidensin diye sormaya hiç gerek yok. Çünkü o zaman Sarıyerli olmanın anlamı kalmaz. Sarıyerli insan kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin onun için asıl olan bir şey vardır o da huzurlu yaşamak, birlik beraberlik içinde yaşamak. İstanbul’un her ay yapılan istatistiklerinde Sarıyer en yaşanabilir ilçeler arasında birinci oluyor” şeklinde konuştu.


“Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çıkmanın tek yolu birlik beraberliktir”


Kendisini Sarıyer’e feda etmeye hazır olduğunu belirten Başkan Genç, “Sarıyer’deki birlik beraberliğimizi devam ettireceğiz. Bu birlik beraberlik sadece Sarıyer’de değil Sarıyer’in dışına da taşınmalı. Şu anda Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan, sıkıntılı süreçten çıkmanın tek yolu da budur. Birlik beraberliktir. Bugün futbol takımımız şampiyonluğa giderken, kadın voleybol takımımız da şampiyonluğa gidiyor. Yaşamın her alanında, gençlerimizin eğitimde ve demokratikleşmede de şampiyonluğa gidebiliyorsak o zaman hepimiz görevimizi yapmış olacağız. Ben her şekilde kendimi Sarıyer’e feda etmek için hazır oldum. Kendime de yol arkadaşları arıyorum” ifadelerini kullandı.


Sarıyer Spor Kulübü tribün lideri Ahmet Efe ise Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür ederek, “Her şeyden önce sanatsal bir heykel yaptığınız için, dökme kalıp bir heykel yapmadığınız için Sarıyer taraftarları olarak teşekkür ediyorum. Daha çok işleriniz olacağını düşünüyorum Sarıyer’de” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:18
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