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Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü

Sarıyer'de yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

17 Mart 2019 Pazar 00:14
Sarıyer'de trafik kazası: 1 ölü

Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde, Levent istikametine giden M.Ö. idaresindeki 34 NE 7707 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 00:14
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