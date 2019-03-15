Sarıyer'de şüpheli paketten EYP çıktı TEM Otoyolu kenarında bulunan ve polis ekiplerince incelenen paketlerin birinde EYP olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de yol kenarında bulunan ve şüphe üzerine incelenen paketlerden birinden el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli çıkışı yakınlarında yol kenarında boş alana bırakılan şüpheli paketleri gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Daha sonra gelen bomba imha uzmanı ekiplerce paketler incelendi. Paketlerden birinde EYP olduğu belirlendi. EYP, uzman ekiplerce imha edildi. Öte yandan, ekiplerin çalışması sırasında güvenlik amacıyla otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.



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