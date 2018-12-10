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Sarıyer'de şüpheli ölüm

İki çocuk annesi bir kadın evinde ölü bulundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
Sarıyer'de şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir kurumda gece güvenlik görevlisi olarak çalışan Korhan G, sabah saatlerinde Merkez Mahallesi Orta Çeşme Caddesi'ndeki evine gelince eşinin hareketsiz yattığını gördü.

Korhan G, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte gelen sağlık görevlileri, 33 yaşındaki İrem G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine fenalaşan Korhan G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, İrem G'nin cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin 12 yıl önce bugün evlendikleri ve biri 11, diğeri 2 yaşında iki çocukları bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:27
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