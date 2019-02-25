Sarıyer’de istinat duvarı evin üzerine çöktü Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü.

Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre istinat duvarı toprağın kayması sonucu çöktü. Duvarın alt tarafında bulunan bir ev hasar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz kutusunun da çökme sırasında hasar gördüğü tespit edildi. Sızıntı olmaması için görevliler gazı kesti. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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