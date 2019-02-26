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Sarıyer’de istinat duvarı çöktü 5 ev tahliye edildi

Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü.

26 Şubat 2019 Salı 01:42
Sarıyer’de istinat duvarı çöktü 5 ev tahliye edildi

Sarıyer’de toprağın kayması sonucu istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Parçaların koptuğunu duyan ev halkı kendini dışarı atmasıyla faciadan dönerken, çökme tehlikesi nedeniyle 5 ev tahliye edildi.



Olay, saat 22.00 sularında Sarıyer Kazımkarabekir Mahallesi Lalefer sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle yolun altındaki istinat duvarı, 2 katlı müstakil bir evin üzerine çöktü. Çökme anında oturma odasında oturan ve parçaların koptuğunu duyan ev halkı kendini hemen dışarı attı. Faciadan dönen evdekiler durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve belediyeye bağlı zabıta ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek, sokakta güvenlik şeridi ile önlem aldı, yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Doğalgaz kutusunun da çökme sırasında hasar gördüğü tespit edildi. Sızıntı olmaması için görevliler gazı kesti.


Evde yaşayan Karabulut ailesi ise evi tahliye ederek, yakınlarda bulunan yakınlarının yanına taşındı.


İki katlı evin son katı hasar görürken, tehlike nedeniyle çevrede bulunan 4 ev daha tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar komşular ve yakınlarının yanına taşındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 01:42
  1. doğa

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