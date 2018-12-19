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Sarıyer'de dere taştı

Yoğun yağış nedeniyle taşan derenin kenarında bulunan 4 evi su bastı

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
Sarıyer'de dere taştı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de sağanak nedeniyle derenin taşması üzerine, bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi'nin suları, aşır yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan 4 evde su baskını oluştu.

Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz." diye konuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
  1. Ayazağa Mahallesi
  2. Sarıyer
  3. su baskını

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