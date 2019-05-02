0553 313 94 23

Sarıyer’de denize düşen kişiyi vatandaşlar çıkardı

Sarıyer’de sahilde yürüyen bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü.

02 Mayıs 2019 Perşembe 05:11
Sarıyer’de denize düşen kişiyi vatandaşlar çıkardı

Sarıyer’de sahilde yürüyen bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesinin ardından sudan çıkartılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.


Olay, saat 02:00 sıralarında Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü esnada dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından balıkçı teknesine konulan kişi kıyıya çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan dengesini kaybederek denize düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kağıt toplayıcısı olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 05:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı ağaçtan düşüp öldü
    1. Manzara fotoğrafı çekmek için çıktığı..
    2. İstanbul'da yürekleri ağza getiren..
    3. Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
    4. Rize'de 2 çocuk kayboldu... Arama..
    5. Darbe teşebbüsünün arkasındaki ismi..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Sarıyer’de denize düşen kişiyi..
    8. E-5 Karayolunu kitleyen kaza: 2 yaralı
    9. "Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz..
    10. "Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz..
    11. "Darbe teşebbüsü bizzat Beyaz..
    12. Başkent’te gece yarısı emlakçı dükkanı..
    13. İYİ Parti'de kılıçlar çekildi!..
    14. Kaybolan 2 çocuk için Fındıklı halkı..
    15. Teröristlerden sınır karakoluna taciz..
    16. Rusya'dan çok sert Venezuela tepkisi:..
    17. Danimarka’da enerji santralinde feci..
    18. Teröristler ABD'ye yalvardı: Türkiye..
    19. Kimliği belirlenemeyen saldırgan sokak..
    20. Adıyaman'da feci kaza! Yaralılar var
    21. Bir vahşet daha! Kayseri'de kaybolan..
    22. Bursaspor Teknik Direktörü Mesut..
    23. Boko Haram köye saldırdı! Çok sayıda..
    24. Guaido uslanmıyor! Venezuela'da..
    25. Ryan Babel Süper Lig'e dönüyor!..
    26. Trump'tan Kongreye Meksika sınırı için..
    27. Tunus Başbakanı partisinin kongresinde..
    28. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:..
    29. İşyeri tamamen yandı
    30. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Hafta sonu Kızılcahamam'da talimat verildi... Yeniden kuruluyor
    Hafta sonu Kızılcahamam'da talimat verildi... Yeniden kuruluyor
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İstifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın yerine gelecek isim...
    İstifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın yerine gelecek isim...
    “Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti” iddiası
    “Pursaklar Belediye Başkanı istifa etti” iddiası

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    ABD F-35'lere saldırı talimatı verdi
    Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...
    Trump'tan o ülkeye Venezuela tehdidi: Derhal son verin yoksa...