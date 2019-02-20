Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı. IHAAW084336-ASA/20-02-2019- Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi.

IHAAW084336-ASA/20-02-2019- Sarıyer’de bulunan bir inşaat alanının yan tarafında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken toprak kayması sonucu bir araç ve kulübe enkaz altında kaldı.20.02.2019 08:43:36TSINNNN

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