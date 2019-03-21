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Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e esnaftan sazlı sözlü türkü

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç’e mahallelerde yaptığı gezi esnasında bir esnaf saz çaldı, türkü söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 18:12
Sarıyer Belediye Başkanı Genç’e esnaftan sazlı sözlü türkü

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç’e mahallelerde yaptığı gezi esnasında bir esnaf saz çaldı, türkü söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında yapılan ziyaretlerde zurna çalan ve çocuğu askerde olan bir babaya türkü söyleyen Başkan Genç, “Gelecek hafta Cuma günü tatile çıkıp Pazartesi günü işe tekrar başlayacağız.” dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında vatandaşlarla birebir temaslarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, Kocataş, Kazım Karabekir ve PTT Evleri Mahallerinde ziyaretlerde bulundu. Oğlu Diyarbakır’da askerde olan bir babaya türkü söyleyen Başkan Genç, kendisini karşılamaya gelen müzisyenlerden zurnalarını alarak çaldı. Mahallelerde özellikle çocuklar tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Genç, AK Parti seçim bürosuna uğrayarak şans diledi. Birçok esnafın desteklerini bildirdiği Başkan Genç, bir büfede ise sürprizle karşılaştı. Büfe sahibi Bayram Güldalı eline aldığı sazıyla Başkan Genç’e yazdığı türküyü okudu. Türküyü çok beğenen ve tekrar tekrar söyleten Başkan Genç, sanatçı Bayram Güldalı ile türküyü birlikte söyledi.



“Değişen bir şey olmayacak”


Seçimlerde sona yaklaşıldığını ve seçimden sonra değişen bir şeyin olmayacağını söyleyen Başkan Genç, “Kimin ne dediği bizi çok ilgilendirmiyor. Benim için halkım ne diyorsa o. Bugün Nevruz biliyorsunuz. Tabi kentlerde Nevruz’un anlamını tam bilmiyor insanlar ama Anadolu’da bunun anlamı çok büyük. Nevruz bahar demek. Seçim finale yaklaşıyor. Artık 4-5 aydır seçim olmasından bıktık. Artık normale dönsek de işlerimize baksak. Biz işimize bakacağız. Gelecek hafta Cuma günü tatile çıkıp Pazartesi günü işe tekrar başlayacağız. Değişen başka bir şey olmayacak.” dedi.



Öte yandan Güldalı’nın yazdığı türkünün sözleri şöyle: "Yüreğimde şahın var bin kez maşallahın var, başkanlık sende kalır yardımcı Allah’ın var. Sarıyer’in gülleri ötüşür bülbülleri 1 Nisan’da düğün var sevinir gelinleri."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:12
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