Sarıyer Belediye Başkanı Genç: “Cuma günü izne çıkıp Pazartesi iş başı yapacağız”

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, yaklaşan yerel seçimler kapsamında temaslarını sürdürüyor. Sarıyer’de geçmiş dönemlerde aldıkları oy oranını arttıracaklarını söyleyen Başkan Genç, “Cuma günü anahtarı kapatacağız, belediye izne çıkacak. Pazartesi iş başı yapacağız” dedi.

Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında temaslarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, Ayazağa’da düzenlenen kadınlar matinesine katıldı. Yoğun ilginin olduğu matinede Ayazağalı kadınlarla birlikte halay çeken Başkan Genç, programın ardından Zekeriyaköy’de bir site toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Taner Tayfur, belediye meclis üyesi adayları ve site sakinleri katıldı. 2009’da göreve geldiklerinde bir belediye değil enkaz devraldıklarını söyleyen Başkan Genç, 10 yılda planladıkları 166 projenin 115’ini hayata geçirdiklerini ifade etti. Seçimlerde geçmiş dönemde aldıkları oyları arttıracaklarını belirten Genç, Cuma günü izne çıkıp Pazartesi iş başı yapacaklarını bildirdi.

“Ekrem İmamoğlu İstanbul’un yeni belediye başkanı oluyor”

Zekariyaköy’de düzenlenen programa katılan ve Şükrü Genç’in Sarıyer’de yüzde 57 ile 60 arası oyla kazanacağını iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Çok çalışıyoruz çünkü ben hayatımda çalışmanın karşılığının halkın gözünde, gençlerin gözlerinde, annelerimizin sıcaklığında hiç bu kadar hissetmemiştim. İstanbul gerçekten 1 Nisan sabahına hazır. Artık güneş balçıkla sıvanmaz. Ben bir iddia koymuştum Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer’de 140 bin oy alacak ve yüzde 57 ile 60 arasında oranla kazanacak. Sayın Ekrem İmamoğlu artık açık açık söylüyoruz, 3 gün sonra da kesinleşmiş olacak İstanbul’un yeni belediye başkanı oluyor” diye konuştu.

“Oranı arttıracağız ve ciddi bir oy alacağız”

Geçmiş dönemde aldıkları oyların üzerine koyarak seçimi kazanacaklarını söyleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, “2009’da çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim biz bir belediye teslim almadık. 60 milyon bütçesi 150 milyon borcu olan, kapıda dünya kadar alacaklının olduğu, hacizcilerin beklediği bir ortamdı. Hep söylenir enkaz devraldık diye bu öyle bir şey de değil. Bir kurum yoktu ortada. Biz dedik ki Sarıyer Belediyesi’nin ve Sarıyer’in şu anda temel ihtiyaçları nelerdir. Bunların hepsini planladık ve yola çıktık. 166 kalem imalat planladık kısa, orta, uzun vadeli olarak. Bunun şu ana kadar 115’ini gerçekleştirmişiz. 2009’da yüzde 37 oyla seçildik. O zaman 55 bin oy almıştık. 2014’de bu yüzde 52’ye çıktı ve 107 bin oy aldık. Şimdi de oranı arttıracağız ve ciddi bir oy alacağız diye düşünüyorum. Cuma günü anahtarı kapatacağız, belediye izne çıkacak. Pazartesi iş başı yapacağız” şeklinde konuştu.