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Sarıyer Başkanı adayı Genç: “Büyükşehir ile Sarıyer ilçe birlikteliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini söylüyoruz”

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında temaslarına devam ediyor.

19 Mart 2019 Salı 17:02
Sarıyer Başkanı adayı Genç: “Büyükşehir ile Sarıyer ilçe birlikteliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini söylüyoruz”

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, yerel seçim çalışmaları kapsamında temaslarına devam ediyor. Mahallelerde yaptığı esnaf gezileri sonrası konuşan Genç, “Seçimle ilgili bir problemimiz yok. Büyükşehir ile Sarıyer ilçe birlikteliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini söylüyoruz” dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Reşitpaşa ve Bağlar mahallelerinde yaptığı esnaf ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Şükrü Genç, yaptıkları gezilerin seçim için değil yeni dönemin programını çıkarmak için olduğunu söyledi.



"Bir dahaki döneme program yapabilmek anlamında mahallelerin isteklerini alıyoruz"


Yapılan gezilerin ‘Merhaba biz geldik. Hadi seçimde bize oy verin’ anlamına gelmediğini ve yeni dönemde çizilecek yolu belirlemek için yapıldığını ifade eden Genç, "Bizim gezilerimiz istediğimden çok daha iyi bir şekilde yürüyor. Çünkü biz bir dahaki döneme program yapabilmek ve de projeler oluşturmak anlamında mahallelerin isteklerini de alıyoruz vatandaştan. Bunlar güzel. Yani sadece ‘Merhaba biz geldik. Hadi seçimde bize oy verin’ gibi bir gezi olmuyor. Her şeyi konuşuyoruz. Ama en fazla konuştuğumuz şey de çocuklar. Çocukların yarınları için çok önemli şeyler var. Sarıyer’in en sıkıntılı olan şeyi Sarıyer Belediyesine ait arazi fukaralığı. Bunlar olsa taleplerin karşılanması açısından çok önemli işler olabilir. Ama bunu bir şekilde oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



"Seçimle ilgili bir problemimiz yok"


31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili de konuşan Başkan adayı Genç, “Seçimle ilgili bir problemimiz yok. Yani burada dediğim gibi alanda 10 yıldır kampanya gibi çalışıyoruz. Ama özellikle Büyükşehir ile Sarıyer ilçe birlikteliğinin çok daha fazla önem arz ettiğini söylüyoruz. Böyle bir avantajı elde ettiğimizde gerçekten her türlü olanağı sokaktan yana, halktan yana kullanmak için bir birliktelik gerekli” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:02
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