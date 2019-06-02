0553 313 94 23

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen şahıs kurtarıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

02 Haziran 2019 Pazar 04:48
Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen şahıs kurtarıldı

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Düşen şahıs kendisine atılan simitle kurtarıldı.


Olay, saat 03.40 sularında Sarıyer Aşiyan Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C., isimli vatandaş sahilde yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Panikleyen şahıs, açılmaya başladı. Yardım isteyen S.C., isimli şahsı duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsa simit uzattı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de desteğiyle şahıs denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. S.C., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 04:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve annesinin ülkeye gelişini kutladı
    1. Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve..
    2. "Oylarınızı büyük ve güçlü Türkiye..
    3. Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahur..
    5. AFAD Yemen'in Marib kentinde 5 bin..
    6. "AP seçimleri Avrupa’da kimlik..
    7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
    8. TBMM Başkanı Şentop, üniversite..
    9. Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    10. Husilerden Suudi Arabistan'a "askeri..
    11. Hollanda'da fotoğraf müzesinin..
    12. Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli..
    13. İkinci kattan düşen iki buçuk..
    14. Futbolda maçın ardından
    15. Silahlı saldırgan, tornavidayla..
    16. Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
    17. Eğitimci Yazar Fidan'dan MEB'e sert..
    18. İftar programına yaklaşık 7 bin kişi..
    19. Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3..
    20. Hakkari'deki terör saldırısı
    21. Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar..
    22. Yolda yürürken uyardığı küfür eden..
    23. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    24. İzmir’de 24’ü çocuk 100 göçmen..
    25. Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
    26. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
    28. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
    29. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
    30. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!