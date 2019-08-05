0553 313 94 23

Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu,Parlamentodaki milletvekillerine seslenerek emeklinin sorunlarını daha çok dile getirilmesini istedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu,Parlamentodaki milletvekillerine seslenerek emeklinin sorunlarını daha çok dile getirilmesini istedi.


Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu,emeklinin sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunarak intibak yasası ve sağlıkta katkı payı sorunlarının çözülerek emeklinin rahatça bir yaşam sürmeleri noktasında yetkililerden destek istedi. Parlamentoda görev alan milletvekillerine seslenen Sarıoğlu, “Türkiye genelinde genel başkanımızla dolaşıyoruz. Parlamentoda milletvekillerimizle ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. Özellikle Zonguldak Milletvekillerimizle emeklilerimiz hak ve menfaatleri noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Milletvekillerimizde biliyor ki biz Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlediği bir açlık sınır var. Bu açlık sınır baz alınsın onun üzerinden herkes ödediği prim ve gün sayısına göre intibak yasası bir an önce çıksın diye yıllarca çaba sarf ettik. Milletvekillerimiz bunu gruptaki milletvekilleri ile görüştü ve görüşmeler devam ediyor. Onun dışında bayram ikramiyeleri ile ilgili bin 400 TL olması için teklif verdik. Asgari ücret arttıkça bu artışların ikramiyelerin üzerine ilave edilsin diye bir teklifimiz oldu. Ayrıca sağlıkta katkı payları ile ilgili biz istiyoruz ki emekliler yıllarca çalışıp katkı verenler hastanelere çok sık gitmek durumundayız. Devlet hastanelerinde anında görüntü olmadığı için özel hastanelere mecburen gitmek zorunda kalıyorlar. Sağlıktaki katkı payları emeklileri çok mağdur ediyor. Katkı paylarının kesilmemesi için mücadelemiz sürüyor. Bu konuda görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.Emekli arkadaşlarımız şunu istiyor. Parlamentoda görev alan milletvekillerimizden emeklilerin sorunlarının açık açık konuşularak görüşülmesini ve yasanın bir an önce çıkmasını talep ediyor. Bayram geldi ikramiyelerimizi alacağız ama bunlar yetersiz. Emekliler açlık sınırının altında maaş alıyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesi lazım. Bütün emekliler müjde bekliyor. Milletvekillerimiz mücadele ediyor ama işin üstüne biraz daha düşmemiz lazım bu konuda herkesten emekliler olarak destek bekliyoruz. Ben şimdiden tüm Zonguldak halkı başta olmak üzere bütün emeklilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazara ucuzluk geldi
    1. Pazara ucuzluk geldi
    2. Başkan Dr. Palancıoğlu: “Sulu atıklar..
    3. AB, sığınmacılara yönelik ihlalleri..
    4. Orman yangınına müdahale sürüyor
    5. Lübnan uyruklu hiphop şarkıcısının..
    6. TSYD Ankara Kupası’nın biletleri 8..
    7. Taşlı saldırıya uğrayan itfiaye..
    8. Manuka balının faydaları nelerdir? |..
    9. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    10. Başkan Yüce, SGM’nin programına katıldı
    11. Herkes bunu konuşuyor! İHH'dan büyük..
    12. Bitlis’te “Prof. Dr. Fuat Sezgin”..
    13. Medel ve Roco sağlık kontrolünden..
    14. Melike Koç Milli Takım’da
    15. Erdem: “Bizim Ev katılımcıları daha..
    16. Sudan'daki anlaşma "Afrika için önemli..
    17. Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor
    18. Başkan Çankaya’nın acı günü
    19. Arap Koalisyonu: “Husilere ait..
    20. ‘kurban bayramında çevre hassasiyeti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı