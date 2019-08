Sarıoğlu, Emekliler müjde bekliyor

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu,Parlamentodaki milletvekillerine seslenerek emeklinin sorunlarını daha çok dile getirilmesini istedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı ve Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Mustafa Sarıoğlu,emeklinin sorunları ile ilgili açıklamalarda bulunarak intibak yasası ve sağlıkta katkı payı sorunlarının çözülerek emeklinin rahatça bir yaşam sürmeleri noktasında yetkililerden destek istedi. Parlamentoda görev alan milletvekillerine seslenen Sarıoğlu, “Türkiye genelinde genel başkanımızla dolaşıyoruz. Parlamentoda milletvekillerimizle ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. Özellikle Zonguldak Milletvekillerimizle emeklilerimiz hak ve menfaatleri noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Milletvekillerimizde biliyor ki biz Devlet İstatistik Enstitüsünün belirlediği bir açlık sınır var. Bu açlık sınır baz alınsın onun üzerinden herkes ödediği prim ve gün sayısına göre intibak yasası bir an önce çıksın diye yıllarca çaba sarf ettik. Milletvekillerimiz bunu gruptaki milletvekilleri ile görüştü ve görüşmeler devam ediyor. Onun dışında bayram ikramiyeleri ile ilgili bin 400 TL olması için teklif verdik. Asgari ücret arttıkça bu artışların ikramiyelerin üzerine ilave edilsin diye bir teklifimiz oldu. Ayrıca sağlıkta katkı payları ile ilgili biz istiyoruz ki emekliler yıllarca çalışıp katkı verenler hastanelere çok sık gitmek durumundayız. Devlet hastanelerinde anında görüntü olmadığı için özel hastanelere mecburen gitmek zorunda kalıyorlar. Sağlıktaki katkı payları emeklileri çok mağdur ediyor. Katkı paylarının kesilmemesi için mücadelemiz sürüyor. Bu konuda görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.Emekli arkadaşlarımız şunu istiyor. Parlamentoda görev alan milletvekillerimizden emeklilerin sorunlarının açık açık konuşularak görüşülmesini ve yasanın bir an önce çıkmasını talep ediyor. Bayram geldi ikramiyelerimizi alacağız ama bunlar yetersiz. Emekliler açlık sınırının altında maaş alıyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesi lazım. Bütün emekliler müjde bekliyor. Milletvekillerimiz mücadele ediyor ama işin üstüne biraz daha düşmemiz lazım bu konuda herkesten emekliler olarak destek bekliyoruz. Ben şimdiden tüm Zonguldak halkı başta olmak üzere bütün emeklilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.