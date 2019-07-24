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“Sarıoğlangil”lerin Boris Johnson’a köylülerden davet

İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson’un Çankırı’da bulunan köyünde büyük sevinç yaşanıyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
“Sarıoğlangil”lerin Boris Johnson’a köylülerden davet

İngiltere Başbakanı olan Boris Johnson’un Çankırı’da bulunan köyünde büyük sevinç yaşanıyor. Köy sakinleri, Johnson’u en kısa sürede Kalfat’ta ağırlamayı istediklerini dile getirdi.


İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin başına gelen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu. Geçtiğimiz yıllarda Dışişleri Bakanı olduğu dönemlerde Türkiye’ye ziyarette bulunan Johnson’un gazetecilerin “Çankırılı mısınız?” sorusuna “Kalfatlıyım” cevabını vermesi kamuoyunu şaşırtmıştı. Johnson’ın İngiltere Başbakanı olduğunu duyan Kalfatlı hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.


Boris Johnson’ın akrabası ve köy sakinlerinden olan Satılmış Karatekin, İngiltere gibi bir yere başbakan olması onur ve gurur verici. Gurur duyuyoruz” diye konuştu.


Babaannesi ile Boris Johnson’ın dedesinin amca çocuğu olduğunu söyleyen Karatekin, “Ahmet Efendi 1800’lü yıllarda İstanbul’a gidiyor. Ali Kemal diye bir oğlu oluyor. Ali Kemal Osmanlı zamanında gazeteciymiş. O arada İttihat ve Terakki ile bağı olmuş herhalde, ondan dolayı İzmit’te taşla öldürmüşler. Ali Kemal ölmeden önce iki tane eşi varmış. Biri Türk, biri İngiliz. İngiliz eşinden Osman ve Fatma isminde bir çocuğu oluyor. Türk hanımdan ise Zeki Güneralp isminde bir çocuğu oluyor. İngiliz eşi vefat ettikten sonra çocukları anneannesi İngiltere’ye götürüyor. İngiltere’ye gidildikten sonra Osman’ın Stanley isminde bir çocuğu oluyor ve Stanley’in de Boris doğuyor” ifadelerini kullandı.


2008 yılında Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson’ın Kalfat’a geldiğini ve misafir ettiklerini aktaran Karatekin, “O zaman ben belediyede çalışıyordum. Köye geldi, otobüsle ormana götürdük. Ormanda yemek yedirdik, ayran içirdik. Yaylaya götürdük ve ağırladık. 7-8 saat köyde kaldıktan sonra çok memnun olarak ayrıldı” şeklinde konuştu.



“Köyde Sarıoğlangiller derler”


Boris Johnson’ın Kalfat’a gelmesini beklediklerini dile getiren Karatekin, “Babası Boris’in Kalfat’a geleceğini, işlerinin yoğun olduğu için gelemediğini söyledi. İleri bir tarihte gelecek, babası ata toprağını gördüğü için çok duygulandı ve gururlandı” dedi.


Johnson ailesinin Kalfat’ta Alibeyoğulları olarak adlandırıldığını, sonrasında ise Sarıoğlangil olarak anıldığını anlatan Satılmış Karatekin, Boris Johnson’un sarı olmasının bundan dolayı olduğunu anlattı.



“Johnson’un ailesi halen gelip gidiyor”


Boris Johnson’ın İngiltere Başbakanı olmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu ise, Boris Johnson’ın akrabalarının yılda belirli dönemlerde Kalfat’a geldiklerini kaydederek, “Akrabaları geliyorlar, ailenin bir kısmı Almanya’da, bir kısmı Ankara’da, yazları bir aylığına Almanya’dan gelip gidiyorlar” diye konuştu.


Johnson’un dedelerinin yakın komşusu olduklarını belirten Rafet Sarıcı, “Kendisi Kalfatlıyım dediği zaman biz 22 bin nüfuslu olan bir beldenin insanları çok duygulandı. Avrupa’nın en büyük devletinin başbakanı olarak ‘Kalfatlıyım’ demesi çok güzel bir şey” dedi.


Boris Johnson’ın başbakan olacağını Londra Belediye Başkanlığı döneminde tahmin ettiklerini söyleyen Sarıcı, “Yolunun açık olduğunu Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde biliyorduk. Çok şükür de tahminlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.


Kalfat Köyü Muhtar Azası İbrahim Aksu, “Köylünün başbakan olması hissedilmez yaşanır. Büyük bir gurur, Osmanlı torunu İngiltere’yi yönetmeye talip olup kazandıysa, bundan daha büyük bir sevinç olabilir mi? Mutluluk duyuyoruz, kendisini buraya davet ediyoruz” diye konuştu.


Boris Johnson ile birebir iletişim kurmayı denemediklerini söyleyen Aksu, “Babası 2008 yılında geldiğinde onun da gelmeyi istediğini duyduk. Vakit bulup gelemedi. Geleceğini biliyoruz” dedi.


Gurur kaynaklarının olduğunu aktaran köy sakinlerinden Ahmet Demir, “Başbakan olması çok sevindirici, kendimiz olmuş gibi sevindik” şeklinde konuştu.


Boris Johnson’ın akrabalarının aile boyu okulda başarılı olduklarını anlatan Demir, “Hemen hemen her sınıfta başarılılardı. İleri zekalılık durumları vardı. Tüm derslerde elleri kaleme yatkın şekilde öğretmen soru sorduğunda ilk cevap verenlerden olurlardı. Tabir yerindeyse ‘zehir’ gibilerdi" dedi.


Demir, Boris Johnson’ın başbakan olduğuna şaşırmadığını ve sülaleden gelen zekiliğin devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:25
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