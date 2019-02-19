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Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren TİS

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

19 Şubat 2019 Salı 12:51
Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren TİS

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Sarıoğlan Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.


Sarıoğlan Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Şube Başkanı Serhat Çelik “ İmzaladığımız bu toplu iş sözleşme 2 yıllı kapsamaktadır. Sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin ücretlerine yüzde 22 oranında zam uygulanacaktır. Kendisi çok zor şartlarda görevi devraldı. Ama bu şartlar altında bile üyelerimizi mağdur etmedi. Kendi maaşını almayarak işçilerinin maaşını zamanında ödedi. Bu fedakârlığından dolayı kendisine şahsım, sendikam ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız bu toplu iş sözleşmemizde üyelerimize ve Sarıoğlan Belediyemize hayırlı olsun.” dedi.


Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut’da işçilerin maaşlarına ellerinden gelen en iyi zammı verdiklerini belirterek, “ Sarıoğlan Belediyesi olarak bizim anlayışımız İşçinin alın teri kurumadan haklarını zamanın da ödemektir. İmkanlarımız keşke daha iyi olsaydı da bundan daha iyi zammı işçi kardeşlerimize verebilseydik. Zor şartlar altında Sarıoğlan Belediyemizi her zaman güzelleştiren, cadde ve sokaklarımızı pırıl pırıl yapan işçilerimize imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:51
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