Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarmısaklı tarifler

33 çeşit kükürt bileşiği olan sarımsak; çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsağın içeriğindeki allicin maddesinin öncüsü olan ve kükürt içeren ‘alliin’ bulunur. Allicin, kandaki iki antioksidan enzim olan katalaz ve glutatyon peroksidazın seviyesini yükseltir. Bu şekilde, vücuttaki hücre zarına zarar verebilecek daha fazla serbest radikal önlenebilir.

Sarımsağın faydaları nelerdir?



- İçerisinde bulunan allisin sayesinde mantar oluşumunu engeller,

- Yaşlanma üzerinde geciktirici etkiye sahiptir,

- Mantar oluşumunu engellemesi sayesinde akne tedavisinde kullanılır,

- Barındırdığı antioksidanlar sayesine cildin genç kalmasını sağlar,

- Selenyum mineralleri sayesinde kanserle savaşır.

- Salisilat içerdiği için sağlıklı bir kan dolaşımı sağlar,

- Tırnak sararmalarını geçirmede etilidir,

- Tansiyonu düzenler, kalp ritmini rahatlatır,

- Saç dökülmelerine karşı doğal bir ilaçtır,

- Damar tıkanıklığının önüne geçer,

- İçeriğinde bulunan sülfür, dolaşım sistemini rahatlatır,

- İçeriğinde bulunan vitaminlerle grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılır,

- Balgam söktürücü etkisiyle öksürüğe iyi gelir,

- Antifungal etkisiyle vücudu virüslere karşı koruyor,

- Kas rahatsızlıklarına iyi geliyor,

- Afrodizyak etkisiyle cinsel performansı arttırır,

- Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıklara iyi gelir,

- Kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını önler,

- Kabızlığa karşı etkili bir silahtır,

- Vücuttaki demir düzeyini dengede tutar.

Sarmısaklı ekmek tarifi

Ön maya için;

Küçük bir karıştırma kabının içerisine kuru maya, toz şeker ve suyu ekleyip bir çırpma teliyle her şey eriyene kadar karıştırın.

10 dakika bekletin.

Hamuru için;

Tereyağını bir sos tenceresine alın ve eritin.

Tezgah üstü mutfak makinenizi tezgahınıza alın.

Makinenizin yoğurma ucunu takın.

Ununuzu karıştırma kabının içerisine alın.

Ön maya, ezilmiş sarımsak ve tereyağını ununuzun içerisine ekleyip önce düşük devirde ardından yüksek devirde karıştırın.

2 dakika karıştırdıktan sonra tuzunu ekleyin ve 10 dakika karıştırması için bekleyin.

Hafif yumuşak bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Tezgahınızın üzerini unlayın ve hamuru hafif yoğurup bir karıştırma kabının içerisine alın.

Streç filmle hava almayacak şekilde üzerini kapatın ve 1 saat 15 dakika mayalamaya bırakın.

Birleştirmek için;

Hamurunuz mayalanınca hamurunuzu tezgaha alın ve fazla mayasını çıkarmak için birkaç tur yoğurun.

Hamurunuzu 15 eşit parçaya bölün.

Bezelerin içlerine dil peyniri koyun ve elinizle yuvarlayın.

26 cm’lik kilitli kek kalıbınızı tereyağıyla yağlayın ve ortasına 4 – 5 cm’lik çember koyun.

Hazırladığınız hamurları fırın kabınıza dizin.

Üzerine bir bez örtün ve 10 – 15 dakika tepsi mayalamasına bırakın.

Tereyağınızı bir sos tenceresinde eritin ve içerisine ezilmiş sarımsak ekleyip karıştırın.

Üzerlerine bir fırça yardımıyla sarımsaklı tereyağını sürün ve deniz tuzu serpiştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin.

Fırından çıkan ekmeklerinizin üzerine tekrar sarımsaklı tereyağından sürüp servis edin.

Fırında sarmısak tarifi

Malzemeler

1 çay kaşığı tuz karabiber

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

1 metre aluminyum folyo

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı

Bir baş sarımsağı ortadan ikiye yatay biçimde kesiyoruz. Orta büyüklükte aluminyum folyoyu tezgahın üzerine seriyoruz. Tam ortasına sarımsağı koyuyoruz. Zeytinyağını sarımsağın üzerinde gezdiriyoruz. Üzerine tuz ve karabiber serpiyoruz. Sarımsağı alüminyum folyoyla güzelce sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Sarımsağı fırından çıkarıp servis yapıyoruz.

Sarımsaklı yoğurt tarifi

Sindirim sorunlarına önemli oranda azaltan Yoğurtlu sarımsak, bağırsakların işleyişini güçlendirir. Böylece sindirim çok daha sağlıklı hale gelmektedir. Aynı zamanda mide kanalındaki tahrişi ve iltihaplanmayı azaltmak suretiyle, bu doğrultuda sindirimi önemli bir katkı sağlamaktadır.

Sarımsak turşusu

Malzemeler

4-5 baş sarımsak

1 çay bardağı sirke

2 çay bardağı su

Yarım kahve fincanı tuz

Yıkanan sarımsaklar kavanoza konulur. Diğer malzemeler de eklendikten sonra kavanozun ağzına strec film kapatılıp kavanoz kapatılır. Yaklaşık 1 ay içinde sarımsak turşunuz hazır olacaktır. Turşunun acı olmasını isteyenler dilerse kavanozun üzerine 5-6 adet süs biberi ekleyebilirler. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun.