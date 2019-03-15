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Sarımsağın diyarı Taşköprü, Karadeniz’in yıldızı olma yolunda ilerliyor

Dünyaca ünlü beyaz altın olarak adlandırılan Taşköprü Sarımsağı ve keneviri ile Karadeniz Bölgesinin önemli ilçelerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi son beş yılda yapılan yatırımlar ile bölgenin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

15 Mart 2019 Cuma 13:03
Sarımsağın diyarı Taşköprü, Karadeniz’in yıldızı olma yolunda ilerliyor

Dünyaca ünlü beyaz altın olarak adlandırılan Taşköprü Sarımsağı ve keneviri ile Karadeniz Bölgesinin önemli ilçelerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi son beş yılda yapılan yatırımlar ile bölgenin yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



2014 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına seçilen Hüseyin Arslan, görevdeki süresini değerlendirdi. Göreve geldiğinde ilçenin doğalgaz ihtiyacının olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 9 ay gibi kısa bir sürede ilçeye doğalgazı getirdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 9 ayda Taşköprü ilçesine doğalgazı getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “2014 yılında dedim ki bu ilçenin doğalgaza, içme suyuna, organize sanayiye, iş alanlarına, istihdama ihtiyacı var. Bizde bu ihtiyaçlar doğrultusunda kolları sıvadık, çalışmalara hemen başladık. Akabinde başka bir şey daha vardı bizim için önemli. Bu ilçenin nefes alacağı bir çevreyoluna ihtiyacı vardı. Bununda artık hayata geçmesi gerekiyordu. Sonuçta bunların hepsini planladık ve özellikle doğalgaz konusunda çok ciddi bir mücadele verdik. Belki de örneği olmayacak boyutta Taşköprü’ye Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ve talimatıyla 9 ay gibi kısa sürede doğalgaza Taşköprü’yü kavuşturduk. Başlangıçta taşıma ile ilgili bazı eleştiriler yapılsa da şimdi 1 Nisan’dan itibaren hattın kamulaştırma işleri de bitecek. Artık hattında Kastamonu’ya bağlanması sorunu kalmadı. Yaklaşık 4 bine yakın abonemiz oldu. İnşallah bu yıl doğalgaz alamayan mahallerimiz ve alabilir abonelerimizi tamamladıktan sonra Taşköprü sadece yakıt olarak enerji gideri olarak vatandaşın cebine gitmesinden ziyade daha nitelikli bir ısınma şekli ve bunun üstünde ilçemizin temiz bir havaya kavuşması noktasında da önemli bir iş yapmış olacağız” dedi.



“İşsizlikle ilgili tespitimizi yaptık ve bu yönde çalıştık”


İlçede işsizlikle ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Arslan, “Bunun ötesinde işsizlikle ilgili tespitimizi yaptık. Alelacele bir organize sanayinin Taşköprü’de hayata geçmesi gerekiyordu. Bunu da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın çok özel talimatıyla ulaştık kendisine arz ettik. Kendisi talimat verdi ve sonuçta bu işi gerçekleştirmek için hızlı bir proje çalışmasını hızlı bir alan çalışması, kamulaştırma çalışması yaptık ve iyi bir konser suyumla programa aldırdık” şeklinde konuştu.



“İçme suyuyla ilgili önemli bir beklentimiz var”


İçme suyu projesi ile ilgili önemli bir beklentilerinin olduğunu ifade eden Başkan Arslan, “Alt yapı ihalesini yaptırdık. Şu anda 15’in üzerinde fabrika sahibi altyapı olsa yarın yatırıma başlar. Hem de birilerinin söylediği gibi kriz dönemi diye bahsedilen bu dönemde bile biz, bu konuda çok başarılı bir süreç yürütüyoruz. Bunun ötesinde bizim tabi ki içme suyuyla ilgili önemli bir beklentimiz var. Taşköprülülere de sözümüz var. Bu da dağdan doğal memba suyunu kaynaktan alıp bir baraja toparlayıp dolayısıyla Taşköprü’ye ulaştırma projemizdi. Bunun da 4 yıl önce proje ihalesini yaptık. Baraj bitti. Ancak isale hattının da ihalesi yapıldı ve DSİ’nin boru temini ile ilgili bir de TOKİ evlerinden kaynaklı olarak değişiminden yeni bir mahalle kurduk” ifadelerini kullandı.



“310 konut ve camisi ile iş yeri ile bir TOKİ mahallesini Taşköprü’ye kazandırdık”


Taşköprü’ye bir TOKİ Mahallesi kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Arslan, şöyle konuştu: “Burada da arıtmanın ve deponun yer değişikliği olarak. 1 yıl gecikmeli olsa da bu projemizde yürürlüğe girdi ve devam ediyor. TOKİ, 310 konut ve camisi ile iş yeri ile bir TOKİ mahallesini Taşköprü’ye kazandırdık. Yine her şehrin bir meydanından söz edilir. Gittiğiniz her şehrin bir meydanı vardır. O meydanı ile söz edilir. Benim ilçemin de bir meydanı vardı ancak düzensizliği araç parkı ile ilgili yapısının uygunsuzluğu binaların cepheleri ve park ile bütünleşmesi adına ciddi bir çalışma yaptık. Bu projede de KUZKA destekli olarak yer altı otoparkı ve meydan düzenlemesi ile de bir meydanı kazandırdık. Peki? Sadece meydan mı şehirlere andırır kendisine? Hayır. Başka nedir o zaman terminalleri dolayısıyla burasını da çok önemsediğimiz için Taşköprü’ye yakışır hatta Türkiye’de çoğu ilde bulunmayan çok güzel modern 50 yıl hiçbir şekilde değişiklik istemeyecek kadar iyi planlanmış bir otobüs terminalini de Taşköprülülere kazandırmış olduk. Bunun dışında bir Kent Tarih Müzemiz gibi görülmesi gereken özel bir yeri de ilçemize kazandırdık. Burasının da ciddi anlamda ziyaretçi aldığını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:03
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