Sarıkoca'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: Hukuk önünde hesaplaşıcaz!

Eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yıl önce basına sızdırılan bilgilere dayanarak kendisi hakkında bugün bazı iddialarda bulunduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEME GETİRDİĞİ İDDİALARIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Hakkında açılan davanın hala devam ettiğine dikkati çeken Sarıkoca, şunları kaydetti: "Bugün, sayın Kılıçdaroğlu, iddianamede yer alan ve bundan bir yıl önce aleyhimde algı oluşturmak için basına sızdırılan bilgilere dayanarak bazı iddialarda bulunmuştur. Hakkımda yürütülen davada, şu ana kadar iki duruşma görülmüş; bu süreçte Başbakanlık başta olmak üzere ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmış, tanıklar ve sanıklar dinlenmiş; Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumsuzca gündeme getirdiği iddiaların gerçek dışı olduğu anlaşılmış, mahkeme kayıtlarına geçmiştir.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Gerçek olup olmadığını araştırma zahmetine girmeden, hakkımdaki iddiayı sadece siyasi çıkar hesabıyla, kamuoyu önünde sorumsuzca ve hukuka aykırı bir şekilde dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız."