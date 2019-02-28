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Sarıkız’ın kadın muhtarının şüpheli ölümü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kadın muhtar aracında ölü olarak bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Sarıkız’ın kadın muhtarının şüpheli ölümü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kadın muhtar aracında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve yeni dönemde de aday olan Nuray Günaçar (45), Kızılkeçili yolundaki bir otomobil içerisinde kafasından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Aracında ölü olarak bulunan Günaçar, 25 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, “Son günlerde hakkımda asılsız ve mesnedsiz haberler çıkarılarak şahsım yıpratılmaya çalışılmakta olup, haberi çıkaran kişiler kendilerine benim üzerimden prim yapmaya çalışmaktadırlar” demişti.


Edremit Cumhuriyet savcılığı tarafından Günaçar’ın ölümü şüpheli bulurken, cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay gecesi Günaçar ile görüştüğü ileri sürülen 2 kişinin ifade verdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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