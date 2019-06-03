Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve Beraberlik İftarı İstanbulDeveli Sarıkaya Köyü Derneği Sarıkaya mahallesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.

İstanbulDeveli Sarıkaya Köyü Derneği Sarıkaya mahallesinde birlik ve beraberlik iftarı düzenledi.

Köy meydanında düzenlenen iftar programına MHP Develi Teşkilatı bir önceki dönem İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kabak, Develi Adliyesi Başsavcı Özel Kalemi Yılmaz Özalp, Dernek Başkanı Fahri Yıldırım, mahalle sakinleri ve civar köylerden vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Fahri Yıldırım, "Ramazan aylarında geleneksel hale getirdiğimiz iftar programımızı yaptık. Bizleri kırmayarak davetimize icabet eden ve gelemeyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

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